"La data de 8 noiembrie, IPJ Sibiu a fost sesizat, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, într-o anexă a unui imobil din orașul Avrig, se află o persoană de sex masculin spânzurată. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a constatat că aspectele sesizate se confirmă. Persoana a fost găsită fără semne vitale, fiind identificată ca fiind un bărbat de 43 de ani, domiciliat în orașul Avrig", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, Isabela Brad.

Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului Județean Sibiu, în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Avrig, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul.