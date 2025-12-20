În contextul presiunii financiare imense sub care se află Bucureștiul, noul Primar General, Ciprian Ciucu, a anunțat o măsură menită să aducă oxigen în vistieria locală: instituirea unei taxe turistice de 10 lei pe noapte pentru anul 2026. Aceasta se va aplica tuturor vizitatorilor, fie că sunt turiști străini sau români, și este estimată să genereze venituri de aproximativ 15 milioane de lei.

Nicio instituție nu va scăpa de economii

Deși suma poate părea modestă în raport cu deficitul total, edilul subliniază că situația actuală nu permite ignorarea niciunei surse de venit. Proiectul a intrat deja în procedura de transparență decizională, fiind un pas esențial în strategia de supraviețuire a orașului.

„Sunt 15 milioane de lei care, în situația de față, sunt bineveniți. Orice leu care poate fi adus contează enorm. Va trebui să facem economii peste tot; nicio instituție nu va scăpa, fie că vorbim de reduceri de 2%, 3% sau 5%. Cumulate, aceste sume fac diferența”, a declarat sâmbătă după-amiază Ciprian Ciucu.

O strategie de supraviețuire. Investiții, altădată!

Această taxă specială pentru promovarea turistică face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri urgente. În timp ce Primarul General se pregătește pentru discuțiile decisive de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Alexandru Nazare, administrația locală caută soluții interne pentru a consolida bugetul. Ciucu apune că taxa turistică devine un instrument de sprijin direct pentru infrastructura orașului. Declarațiile noului primar confirmă că anul 2026 va fi unul al restructurărilor profunde, unde eficiența cheltuirii banului public devine prioritatea zero.