Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava a anunțat că accidentul s-a produs pe raza comunei Moara, iar în mașina răsturnată pe cupolă se afla o singură persoană.

”Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. În evenimentul rutier a fost implicată o singură persoană (femeie), neîncarcerată. Victima, conștientă și cooperantă, a fost preluată de echipajul SMURD, care i-a acordat primul ajutor medical și a transportat-o la UPU Suceava pentru investigații suplimentare”, au precizat reprezentanții ISU.