În prag de sărbători, cumpărăturile online se intensifică, iar odată cu ele cresc și tentativele de fraudă. Specialiștii spun că reducerile prea mari, magazinele online necunoscute și concursurile cu premii spectaculoase sunt cele mai frecvente capcane folosite de infractorii cibernetici. Pentru a evita riscurile, este esențial ca orice magazin online să fie verificat atent, înainte de efectuarea unei plăți.

„În general trebuie să verificăm ca orice magazin online să aibă un minim de istoric în spate, o societate comercială. Un indicator foarte bun este acel lăcățel în stânga adresei, care dacă este verde înseamnă că site-ul este securizat, are un procesator de plăți valid”, atrage atenția Mihai Vasilan, specialist IT.

Experții atrag atenția că, în cazul platformelor care ridică suspiciuni, cumpărătorii trebuie să evite introducerea datelor bancare. Un site sigur versus unul periculos poate face diferența între o achiziție reușită și o fraudă.

”La site-urile sigure putem folosi cardul, la cele populare, știute. La cele la care avem un minim de dubii, putem folosi ramburs. Majoritatea înșelătoriilor sunt pe bază de site-uri phishing, adică se loghează pe site-uri false, fantomă, care preiau datele bancare și le folosesc ulterior”, a mai spus Mihai Vasilan.

Pe lângă pericolele din mediul online, specialiștii vorbesc și despre un alt risc major: cumpărăturile compulsive. Presiunea sărbătorilor, dorința de a oferi mese bogate și cadouri pentru cei dragi îi determină pe mulți români să cheltuiască peste posibilități.

”Din cauza problemelor economice de multe ori în timpul anului ne abținem de la multe lucruri și acum când vin sărbătorile ne dorim ca totul să fie abundent. Din păcate cădem în această capcană de a cumpăra mai mult decât ne trebuie, de a încerca să consumăm mai mult decât ne trebuie și nu ținem seama de faptul că noi tot atât consumăm ca și restul anului. Pentru că ne dorim să fie toată lumea mulțumită, să facem cadouri”, susține Radu Oprița, psiholog.