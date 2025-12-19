Primarul Mario De Mezzo a afirmat că proiecțiile pentru anul 2026 depind în mare măsură de deciziile Guvernului privind impozitul pe venit și creșterile de impozite și taxe.



"Depinde foarte tare dacă Guvernul ne va lua din banii care ni se cuvin, din impozitul pe venit din Slatina. Legea în acest moment spune că 63% din impozitul pe venit al tuturor angajaților din Slatina vine la primărie. Impozitul, valoarea corectă ar fi fost 85-90%, dacă mă întrebați pe mine, pentru că sunt bani veniți din industria din Slatina, la care Guvernul n-a avut nicio contribuție, a contribuit Slatina de-a lungul timpului, favorizând mediul antreprenorial și marile fabrici să muncească aici, dar astăzi este la 63%. Dacă Guvernul decide să ne mai ia din acești bani și să ducă, nu știu, 60%, 58%, 50%, atunci va fi un impact direct în bugetul Slatinei. Dacă Guvernul nu ne va lua acești bani și ne lasă și impozitele pe proprietăți pe care le-am mărit astăzi, bugetul anul viitor ar trebui să fie cam cu 10-15% mai mare decât anul acesta, adică să ajungă undeva la 110 milioane de euro. Dacă Guvernul decide să ia banii Slatinei, atunci impactul va fi direct în buget și direct în investiții. Eu mă voi lupta cu toate pârghiile pe care le am, și interne, politice, și externe, de comunicare, ca Guvernul să nu se atingă de banii slătinenilor, la fel cum sunt convins că fiecare primar din țară și prin Asociația Municipiilor din România ne vom lupta ca această situație să nu se întâmple", a afirmat Mario De Mezzo.



Edilul a menționat că taxele din municipiul Slatina vor crește cu procentul minim impus de lege, conform unui proiect adoptat vineri, însă diferențele față de valoarea din acest an vor fi semnificative, exemplificând cu impozitul pentru un apartament, care va crește de la 180 de lei la 360 de lei.



"Eu am ales să inițiez proiectul de hotărâre de Consiliu Local în acord cu legea, dar pe valorile minime, care oricum sunt duble în cele mai multe cazuri, pentru cele mai multe dintre proprietăți. Pericolul era că în cazul în care proiectul de hotărâre nu trecea în forma inițiată de mine, valorile ar fi fost și triple, cel puțin. De exemplu, pentru un apartament pentru care anul acesta a costat impozitul 180 de lei, anul viitor va fi 360 și un pic până în 370. Creșterea este de 108%. Dar dacă nu s-ar fi votat proiectul în forma propusă de mine cu această creștere minimă, impozitul ar fi putut fi și de 650 de lei, ceea ce înseamnă, față de 180 de lei, o creștere de patru ori. Mă bucur că au înțeles toți colegii consilieri, în special cei din opoziție, și au înțeles că la acest proiect punctual să nu facă opoziție doar de dragul opoziției și mă bucur că i-am convins explicându-le să voteze proiectul în forma actuală cu taxele mărite la valoarea minimă, pentru că altfel slătinenii ar fi fost cei care ar fi suferit. Taxele vor crește în toată țara, obligatoriu, prin lege", a mai argumentat primarul Mario De Mezzo.

