Ar fi fost de așteptat ca, după uriașele scandaluri Moșteanu și Buzoianu, USR să dea în sfârșit dovadă de prudență și responsabilitate. Dar, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere!”, afirmă fostul ministru, care susține că premierul Bolojan ar fi trebuit să manifeste „maturitate și responsabilitate” în loc să transforme un minister strategic într-un instrument de negociere politică. Acesta acuză că „în loc să fie un șef de guvern matur, Bolojan ceartă PSD cu furia unui pedagog de care elevii râd pe ascuns”.

Acuzații de incompatibilitate și risc pentru credibilitatea MApN

Criticile se concentrează în special asupra numirii lui Miruță la vârful Apărării, în pofida unor documente oficiale care indică o posibilă incompatibilitate. „Exercitarea simultană a mandatului de deputat și a calității de persoană fizică autorizată se află în contradicție cu regimul legal privind integritatea în exercitarea demnităților publice”, arată Agenția Națională de Integritate, iar datele ONRC confirmă funcționarea PFA-ului în perioada mandatului. Mai mult, o decizie a Ministerului Justiției din aprilie 2023 consemnează suspendarea lui Miruță din calitatea de expert tehnic judiciar „pe motiv de incompatibilitate”.

Fostul ministru avertizează că această situație „ridică serioase semne de întrebare asupra compatibilității sale cu o funcție ministerială într-un domeniu strategic” și acuză Guvernul că vulnerabilizează o instituție esențială pentru securitatea națională. „Duceți în derizoriu și vulnerabilizați o instituție strategică. O instituție care nu vă aparține și pe care o tranzacționați după bunul plac la bursa politică”, afirmă acesta.

„Cei care pierd nu sunt nici USR, nici Bolojan. Ci România”

În opinia fostului ministru, deciziile premierului afectează nu doar imaginea MApN, ci și credibilitatea României în fața partenerilor externi. „În loc să protejați credibilitatea și stabilitatea Ministerului Apărării, îl aruncați nemeritat într-o lumină defavorabilă, spre stupefacția partenerilor noștri externi”, spune acesta, adăugând că „pare mai importantă bursa tranzacțiilor politice decât responsabilitatea față de securitatea națională”.

Mesajul lui Fifor se încheie cu un avertisment tranșant: „În acest joc periculos, cei care pierd nu sunt nici USR, nici Bolojan. Ci România!”