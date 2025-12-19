Prin verdictul de acum, ÎCCJ a confirmat hotărârea Curții de Apel București din mai 2022, când Sorin Oprescu a fost condamnat la zece ani și opt luni de detenție pentru fapte de corupție.

Situația din Grecia

În prezent, fostul edil se află în Grecia, unde autoritățile refuză să îl extrădeze. Pe 27 noiembrie, Curtea de Apel din Salonic a respins pentru a doua oară solicitarea statului român de extrădare.

Oprescu nu a participat la ședința de judecată din Salonic, fiind internat în spital. Avocatul său a prezentat instanței documente medicale care arată că starea de sănătate nu îi permite să fie încarcerat, cu atât mai puțin în penitenciarele din România. Decizia instanței elene nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

A doua tentativă de extrădare eșuată

Este pentru a doua oară când autoritățile române încearcă să obțină extrădarea lui Sorin Oprescu, fără rezultat.

Condamnarea din 2022

În mai 2022, Curtea de Apel București a pronunțat condamnarea definitivă de zece ani și opt luni. Ancheta a stabilit că fostul primar a primit o mită de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor.

Oprescu a părăsit România înainte de pronunțarea sentinței și s-a stabilit în Grecia. În același an, a fost reținut pentru prima dată, dar instanța elenă a refuzat extrădarea, invocând condițiile necorespunzătoare din penitenciarele românești.

