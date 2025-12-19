Moartea lui Slavko Aleksici, la vârsta de 69 de ani, survine la doar câteva săptămâni după ce procurorii italieni au redeschis o investigație privind acuzațiile de așa-numite „safaris umane” în timpul asediului din Sarajevo, scrie The Sun.Ancheta se concentrează pe afirmațiile potrivit cărora turiști străini bogați ar fi plătit sume uriașe forțelor sârbo-bosniace pentru a trage asupra civililor neînarmați blocați în oraș.Aleksici controla cuiburi de lunetiști amplasate într-un cimitir evreiesc situat deasupra orașului Sarajevo și era renumit pentru faptul că avea o mașină cu un craniu uman fixat pe capotă și purta o cască ONU. Avocatul sârb care se ocupă de caz a opinat că moartea lui Aleksici ar putea afecta grav investigația.Magistrații italieni analizează acum noi dovezi care sugerează că vânători bogați din Europa ar fi călătorit în Bosnia pentru a participa la aceste crime.Anchetatorii verifică și afirmațiile potrivit cărora serviciile secrete italiene ar fi blocat deplasarea unor lunetiști italieni din Trieste, care intenționau să se alăture „safariurilor umane”.