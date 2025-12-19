Un martor-cheie în dosarul vânătorii de oameni de la Sarajevo a murit în conditii misterioase

Lunetiștii i-au terorizat timp de 4 ani pe localnici (Profimedia)

Un bărbat descris drept un „martor esențial” în investigația care susține că italieni bogați au plătit pentru a împușca civili din Sarajevo, în timpul războiului din Bosnia, a murit în circumstanțe neelucidate. Este vorba despre un fost lider al trupelor paramilitare bosniace care a coordonat poziții de lunetiști ce dominau Sarajevo în anii ’90.

Moartea lui Slavko Aleksici, la vârsta de 69 de ani, survine la doar câteva săptămâni după ce procurorii italieni au redeschis o investigație privind acuzațiile de așa-numite „safaris umane” în timpul asediului din Sarajevo, scrie The Sun.Ancheta se concentrează pe afirmațiile potrivit cărora turiști străini bogați ar fi plătit sume uriașe forțelor sârbo-bosniace pentru a trage asupra civililor neînarmați blocați în oraș.Aleksici controla cuiburi de lunetiști amplasate într-un cimitir evreiesc situat deasupra orașului Sarajevo și era renumit pentru faptul că avea o mașină cu un craniu uman fixat pe capotă și purta o cască ONU. Avocatul sârb care se ocupă de caz a opinat că moartea lui Aleksici ar putea afecta grav investigația.Magistrații italieni analizează acum noi dovezi care sugerează că vânători bogați din Europa ar fi călătorit în Bosnia pentru a participa la aceste crime.Anchetatorii verifică și afirmațiile potrivit cărora serviciile secrete italiene ar fi blocat deplasarea unor lunetiști italieni din Trieste, care intenționau să se alăture „safariurilor umane”.  