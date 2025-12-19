Informațiile au fost difuzate de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, care au prezentat detalii suplimentare despre finanțistul discreditat și cercul său de cunoștințe.

Mesaje și documente adăugate la dosar

Pe lângă fotografii, au fost incluse și mesaje text provenite de la o persoană necunoscută, referitoare la o tânără de 18 ani din Rusia. De asemenea, au fost prezentate imagini cenzurate ale mai multor pașapoarte din diverse țări, precum și pașaportul lui Epstein. În unele fotografii, femeile apar cu texte scrise pe corp, citate din romanul „Lolita” (1955), o poveste controversată despre obsesia sexuală a unui bărbat față de o fată de 12 ani.

Context politic

Publicarea acestor materiale are loc cu doar o zi înainte ca administrația lui Donald Trump să facă publice noi fișiere și informații legate de Epstein.

Persoanele celebre surprinse în fotografii

Printre cei care apar în imagini se numără:

Bill Gates – cofondator Microsoft

Bill Gates a fost fotografiat alături de diferite femei cărora li s-a cenzurat identitatea

Noam Chomsky – lingvist și intelectual public

Sergey Brin – cofondator Google

David Brooks – editorialist la New York Times

Steve Bannon – fost consilier al lui Donald Trump

David Blaine – iluzionist

Salar Kamangar – fost CEO YouTube

Reacția lui Bill Gates

Un purtător de cuvânt al lui Bill Gates a negat în repetate rânduri că Epstein ar fi lucrat pentru acesta, iar fondatorul Microsoft și-a exprimat regretul pentru asocierea cu finanțistul. Într-un interviu acordat CNN în 2021, Gates a declarat: „A fost o greșeală uriașă să petrec timp cu el, să îi dau credibilitatea de a fi acolo.”

Declarațiile democratului Robert Garcia

Robert Garcia, membru democrat al Comisiei de Supraveghere, a subliniat că democrații vor continua să facă publice documente și fotografii din patrimoniul lui Epstein pentru a asigura transparența față de cetățeni. El a spus: „Democrații din Comisia de Supraveghere vor continua să publice fotografii și documente din patrimoniul Epstein pentru a oferi transparență poporului american.

Pe măsură ce ne apropiem de termenul limită pentru Epstein Files Transparency Act, aceste noi imagini ridică și mai multe întrebări despre ce anume are în posesie Departamentul de Justiție.

Trebuie să punem capăt acestei mușamalizări a Casei Albe, iar DOJ trebuie să facă publice fișierele Epstein acum.”

Dimensiunea arhivei

Garcia a precizat că cele 68 de fotografii publicate ieri și cele 19 difuzate anterior reprezintă doar o mică parte dintr-un total de „peste 95.000 de imagini, incluzând fotografii cu bărbați bogați și influenți care au petrecut timp cu Jeffrey Epstein, precum și mii de fotografii cu femei și proprietăți ale lui Epstein”.

Șefa de cabinet de la Casa Albă l-a făcut pe Trump alcoolic, pe Musk drogat și pe Vance conspiraționist. Ce a răspuns președintele