Vreme catastrofală în Dubai

În Dubai, compania aeriană Emirates a anulat 13 zboruri, iar situații similare au fost raportate și pe aeroporturile din emiratul vecin Sharjah. Furtuna s-a manifestat încă din timpul nopții, când locuitorii au fost treziți de tunete puternice și fulgere, un eveniment neobișnuit pentru această zonă a Golfului Persic.

Flooding in Dubai, UAE early this morning. pic.twitter.com/P1ctovuz88 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 19, 2025

În Sharjah, mai multe artere principale au fost complet acoperite de apă. Imagini surprinse la fața locului arătau oameni traversând străzile inundate desculți, cu hainele ridicate, în timp ce vehicule și biciclete erau parțial scufundate. Autoritățile au intervenit rapid, trimițând utilaje speciale pentru evacuarea apei și deblocarea drumurilor.

Situația a readus în memorie evenimentele din aprilie 2024, când precipitațiile fără precedent au paralizat Dubaiul timp de mai multe zile și au dus la anularea a peste 2.000 de zboruri pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume.

Potrivit informațiilor furnizate de Dubai Airports, numeroase curse au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile, lucru confirmat și de reprezentanții aeroportului. Aceștia au precizat că siguranța pasagerilor rămâne prioritară în astfel de situații.

Înainte de intensificarea furtunii, Poliția din Dubai le-a transmis locuitorilor să evite deplasările și să rămână în locuințe, cu excepția cazurilor strict necesare. Vineri, echipele de intervenție au continuat operațiunile de evacuare a apei în mai multe zone ale orașului.

Centrul Național de Meteorologie a emis avertizări de ploi pentru întreaga țară, inclusiv pentru Dubai și capitala Abu Dhabi, atât joi, cât și vineri. Anul trecut, episoadele de ploi torențiale au provocat pierderi de vieți omenești și au afectat grav infrastructura, demonstrând vulnerabilitatea regiunii în fața fenomenelor meteo extreme.