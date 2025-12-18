Cod galben de ceată densă: zeci de județe afectate, vizibilitate redusă și ghețuș pe carosabil

Cod galben de ceată densă: zeci de județe afectate, vizibilitate redusă și ghețuș pe carosabil (foto: arhivă)
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de ceață densă pentru zeci de județe din România, în special pentru regiunea Moldovei, sudul țării, Oltenia și Dobrogea.

Vizibilitatea este redusă la 200 de metri, iar în unele zone poate scădea chiar la 50 de metri, existând și riscul formării ghețușului pe carosabil.
 
Avertizarea urmează să afecteze județele Botoșani, Bacău, Vaslui și Galați. Avertizarea afectează numeroase localități din județele menționate, printre care și orașele Bacău, Onești și Buhuși din Bacău, Dorohoi, Darabani și  Săveni din Botoșani, Vaslui, Huși și Negrești din Vaslui și întreg județul Galați.

O avertizare asemănătoare va viza și localitățile județelor din sudul României, Ialomiţa, Argeş, Călăraşi și Teleorman. Localitățile afectate sunt Fetești, Bordușani, Stelnica din Ialomița, Buzoești, Ungheni, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Mozăceni, Popești, Izvoru, Râca, din Argeș, Borcea, Perișoru, Jegălia, Unirea, Ștefan cel Mare, Dichiseni, din Călărași, iar din Alexandria, principalele localități afectate vor fi  Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle.

Codul galben de ceața va afecta și zona Olteniei, județele Gorj, Olt, Dolj, Mehedinţi, fiind aflate sub incidența avertizării. Multe localități vor fi afectate, printre care Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești Jiu, din Gorj,  Slatina, Balș, Scornicești și  Piatra-Olt din Olt, Craiova, Calafat, Băilești și  Filiaș din Dolj și Strehaia, Corcova și Cujmir din Mehedinți. 

Și zona Dobrogei va fi afectată de aceleași fenomene, județele Constanța și Tulcea fiind vizate în întregime.

 