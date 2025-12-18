O avertizare asemănătoare va viza și localitățile județelor din sudul României, Ialomiţa, Argeş, Călăraşi și Teleorman. Localitățile afectate sunt Fetești, Bordușani, Stelnica din Ialomița, Buzoești, Ungheni, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Mozăceni, Popești, Izvoru, Râca, din Argeș, Borcea, Perișoru, Jegălia, Unirea, Ștefan cel Mare, Dichiseni, din Călărași, iar din Alexandria, principalele localități afectate vor fi Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle.
Codul galben de ceața va afecta și zona Olteniei, județele Gorj, Olt, Dolj, Mehedinţi, fiind aflate sub incidența avertizării. Multe localități vor fi afectate, printre care Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești Jiu, din Gorj, Slatina, Balș, Scornicești și Piatra-Olt din Olt, Craiova, Calafat, Băilești și Filiaș din Dolj și Strehaia, Corcova și Cujmir din Mehedinți.
Și zona Dobrogei va fi afectată de aceleași fenomene, județele Constanța și Tulcea fiind vizate în întregime.