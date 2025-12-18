Vizibilitatea este redusă la 200 de metri, iar în unele zone poate scădea chiar la 50 de metri, existând și riscul formării ghețușului pe carosabil.

Avertizarea urmează să afecteze județele Botoșani, Bacău, Vaslui și Galați. Avertizarea afectează numeroase localități din județele menționate, printre care și orașele Bacău, Onești și Buhuși din Bacău, Dorohoi, Darabani și Săveni din Botoșani, Vaslui, Huși și Negrești din Vaslui și întreg județul Galați.