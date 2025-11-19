Valurile puternice, ploile abundente și rafalele de vânt care au lovit estul Irlandei în ultimele zile au contribuit la apariția acestui tablou neobișnuit.

Localnicii, uimiți de amploarea spumei

Spuma de mare se formează în mod natural atunci când apa sărată este agitată intens, iar vântul o poate transporta uneori pe uscat. De data aceasta, însă, cantitatea uriașă a depășit orice așteptări și a atras imediat atenția comunității locale, potrivit publicației irlandeze Extra.ie.

Imaginile au fost făcute publice pe platforma X de meteorologul Alan O’Reilly, de la Carlow Weather, care a distribuit un videoclip trimis de un locuitor din zonă. Acesta a declarat că trăiește în Loughshinny de peste 50 de ani și nu a mai văzut niciodată o cantitate atât de mare de spumă adusă de valuri.

Explicații științifice în urma fenomenului meteo

Postarea a generat numeroase comentarii, inclusiv unele ironice. Un utilizator a glumit că ar fi scăpat „o sticlă de detergent de vase”, aluzie la aspectul alb și pufos al spumei.

Alți comentatori au încercat să explice fenomenul: cel mai probabil, spun ei, spuma provine din acumularea de alge și materie organică la suprafața apei, care, în urma valurilor puternice, a fost transformată într-o masă densă, împinsă apoi spre uscat. Specialiștii subliniază că acest tip de spumă este natural și inofensiv.

Vreme instabilă în estul Irlandei

Regiunile Dublin, Wicklow și Wexford au fost printre cele mai afectate de precipitațiile abundente și vântul puternic. Autoritățile au emis anterior avertizări de tip cod portocaliu pentru ploi torențiale, rafale violente și vizibilitate redusă.

Deși alertele meteo au fost între timp ridicate, meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va persista: sunt așteptate în continuare perioade cu averse, alternate cu intervale de vreme mai blândă.