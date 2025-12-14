În zonele menționate se va semnala ceață densă, care va determina vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri, fenomen ce poate afecta circulația rutieră.

În județul Constanța, avertizarea este valabilă pentru municipiile Constanța și Medgidia, orașele Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Hârșova, Eforie, Techirghiol, precum și pentru numeroase comune, printre care Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Poarta Albă, Mircea Vodă, Castelu, Rasova, Ciobanu, Istria, Pantelimon și altele.

De asemenea, în județul Tulcea, ceața va afecta localitățile Topolog, Casimcea, Dăeni, Stejaru, Ostrov, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu și Beidaud.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență sporită, să reducă viteza, să folosească luminile de ceață și să evite manevrele riscante, în special în zonele cu trafic intens.