Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în județul Dolj, în localitățile Calafat, Băilești, Poiana Mare, Moțăței, Ciupercenii Noi, Maglavit, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Gighera, Rast, Afumați, Goicea, Giurgița, Urzicuța, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Cioroiași, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Catane, Galiciuica, Măceșu de Jos, Cârna, se va semnala ceață, care determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri.

De asemenea, până la ora 9:00, va fi Cod galben de ceață în județele: Timiș;Alba (în: Sebeș, Șpring, Șibot, Săliștea, Cut); Hunedoara (în localitățile: Deva, Orăștie, Brad, Simeria, Vața de Jos, Ilia, Dobra, Șoimuș, Baia de Criș, Geoagiu, Vețel, Zam, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Băcia, Ribița, Lăpugiu de Jos, Tomești, Burjuc); Bacău (în: Onești, Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Oituz, Poduri, Helegiu, Pârjol, Berești-Tazlău, Slănic-Moldova, Berzunți, Căiuți, Livezi, Târgu Trotuș, Bârsănești, Pârgărești, Măgirești, Sănduleni, Ștefan cel Mare, Solonț, Scorțeni, Buciumi, Strugari, Ardeoani, Bogdănești); Caraș-Severin (în Reșița, Bocșa, Moldova Nouă, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Coronini, Socol, Ocna de Fier); Botoșani (localitățile: Dorohoi, Hudești, Mihai Eminescu, Suharău, Vlădeni, Ibănești, Șendriceni, Vârfu Câmpului, Cristinești, Dersca, George Enescu, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Broscăuți, Pomârla, Roma, Darabani, Mihăileni, Corlăteni, Leorda, Cândești, Cordăreni, Brăești, Concești, Văculești, Lozna, Dimăcheni, Bucecea), Suceava (în Suceava, Fălticeni, Cajvana, Siret, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Zvoriștea, Todirești, Frătăuții Noi, Dărmănești, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Ipotești, Rădășeni, Dornești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Zamostea, Siminicea, Grămești, Calafindești, Bunești, Fântâna Mare, Mușenița, Hârtop, Șerbăuți); Argeș (în: Mioveni, Ștefănești, Călinești, Bascov, Băiculești, Mihăești, Coșești, Bogați, Stâlpeni, Bălilești, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Merișani, Budeasa, Dârmănești, Micești, Vulturești, Davidești, Cuca, Cotmeana, Morărești, Beleți-Negrești, Drăganu, Dobrești, Boțești); Dâmbovița (la: Târgoviște, Pucioasa, I. L. Caragiale, Dragomirești, Răzvad, Gura Ocniței, Voinești, Aninoasa, Tătărani, Comișani, Valea Lungă, Vulcana-Pandele, Ludești, Doicești, Glodeni, Ocnița, Mănești, Brănești, Ulmi, Cândești, Vulcana-Băi, Pietrari, Șotânga, Moțăieni, Vârfuri).

În aceste localități este ceață local, ce determină vizibilitate redusă sub 200 metri și, izolat, sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.