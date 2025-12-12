Prognoza meteo 12 decembrie. Cum va fi vremea azi

În celelalte zone ale țării, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în regiunile de deal. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar ploile slabe vor apărea doar izolat, în special în Moldova și Dobrogea. În zonele înalte ale Carpaților Orientali se vor semnala trecător precipitații mixte, însă fără a produce efecte semnificative.

Vântul va sufla slab și moderat, dar cu intensificări notabile în zona montană înaltă. În special în Carpații de Curbură se vor putea înregistra rafale de 60–70 km/h, iar în nordul Moldovei viteza vântului va putea atinge 40–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 2 și 12°C, cu cele mai ridicate valori în dealurile subcarpatice ale Olteniei, Munteniei și Moldovei. Minimele nocturne vor coborî, în general, între –3 și 5°C. Ceața va reprezenta un fenomen prezent mai ales dimineața și noaptea, fiind frecventă în sud și pe arii mai restrânse în centrul, vestul și nord-vestul țării.

În Capitală, vremea va fi mai blândă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare, iar ceața își va face apariția în special la orele dimineții și în timpul nopții, reducând vizibilitatea în trafic.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără a produce disconfort semnificativ. Temperaturile se vor situa peste media multianuală: maxima zilei va ajunge la 7–8°C, iar minima nopții va coborî doar până la 1–2°C, menținând o atmosferă relativ blândă pentru jumătatea lunii decembrie.