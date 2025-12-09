Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 8 decembrie 2025 și 5 ianuarie 2026, pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Termen Mediu (ECMWF).

Conform estimărilor, România va traversa o perioadă mai caldă decât media normală a sezonului, cu cantități reduse de precipitații în majoritatea regiunilor, în special în primele două săptămâni ale intervalului analizat.

Săptămâna 8 – 15 decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 15 – 22 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 22 – 29 decembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 29 decembrie - 5 ianuarie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săpătămână în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.