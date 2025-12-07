Sud-estul țării este locul în care sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului până duminică seară. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a declarat la un post tv că fenomenele meteo vor fi temporar violente pe alocuri.

„Avem în continuare două atenționări cod galben privind vântul, una valabilă până la ora 20.00 în această seară pentru Dobrogea, partea de sud, centru și est a Munteniei, unde intensificări ale vântului vor atinge viteze de 50-65 km/h. În această zonă intră și Capitala.

Și aici vântul va continua să fie destul de intens până spre sfârșitul acestei zile. La noapte vântul va înceta treptat. Rămâne însă de interes pentru zona literalului până la sfârșitul zilei de mâine. Activitatea ciclonului Byron, chiar dacă este destul de departe de țara noastră ajunge la limită să se manifeste și în partea de Sud a României.

Pe de o parte prin aceste intensificări ale vântului, pe de altă parte prin precipitațiile pe care le vom avea astăzi. Ploi, tot în regiunile sudice. În general, slabe cantitativ dar destul de persistente. Sunt și temperaturi în scădere. Chiar dacă rămânem cu un regim termic peste normalul acestei perioade.

În partea de Est și Sud a teritoriului, astăzi simțitor mai rece decât ieri. Maxime între 4 și 8-9 grade în aceste regiuni, în timp ce în vest vor mai urca temperaturile spre 12-13 grade.

Mâine, aceste temperaturi mai scăzute se vor extinde în toate regiunile țării. Încă o vreme destul de mohorâtă așteptăm pentru mâine. Vor fi condiții de ploaie slabă, dar pe durată mult mai scurtă decât astăzi. Temperatura maxima, în jurul valorii de 6 grade după ce dimineață vom fi avut 4-5 grade.”, a declarat Florinela Georgescu.

Ciclonul Byron a lovit vineri o mare parte din Grecia, provocând distrugeri importante și determinând autoritățile să închidă numeroase școli. Fenomenul extrem, însoțit de ploi torențiale, a perturbat grav serviciile publice și transporturile, generând inundații semnificative.

Zonele afectate încă de la primele ore ale dimineții au fost Attica, sudul și estul Peloponezului, Creta, estul Greciei Centrale, Evia, arhipelagul Sporade, estul Tesaliei, Macedonia Centrală, precum și insulele din estul și nordul Mării Egee, potrivit publicației Ekathimerini.