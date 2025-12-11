'Se semnalează ceață, iar vizibilitatea în trafic este scăzută (...) sub 50 de metri. De asemenea, cade burniță, iar condițiile meteorologice favorizează formarea poleiului', a spus Dan Bucă.



Conform sursei citate, angajații Secției de Drumuri Naționale au acționat, joi dimineață, cu patru utilaje și au răspândit 10 tone de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului pe DN 18, în Pasul Prislop și la Borșa, respectiv pe DN 17C, pe Dealul Ștefăniței.



'Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu un utilaj și s-au împrăștiat trei tone de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat și parțial umed în zona de șes, respectiv curat și umed la deal și la munte. În zonele joase și în zona depresionară a județului a fost emisă o avertizare cod galben, valabilă până la ora 10:00', a precizat Dan Bucă.



CJSU Maramureș a transmis, joi dimineață, o recomandare adresată conducătorilor auto, sfătuindu-i să conducă preventiv, să își adapteze viteza în funcție de trafic și de condițiile meteorologice, să evite depășirile în zonele cu vizibilitate redusă.



'Este important să păstreze o distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruște și manevrele riscante. Evitați oprirea și staționarea pe partea carosabilă. Utilizați frâna de motor. Acordați o atenție deosebită la trecerile de pietoni', se arată în recomandarea CJSU Maramureș.