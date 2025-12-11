Proiectul include un turn Trump cu funcțiune hotelieră, un centru comercial de circa 100.000 de metri pătrați, terenuri de golf și un parc rezidențial premium, dezvoltat de Eric Trump în parteneriat cu omul de afaceri român Ștefan Berciu de la SDC Imobiliare.

Lucrările ar putea începe în 2026, după obținerea certificatelor de urbanism de la Primăria Cluj-Napoca, cu o investiție estimată la peste 500 de milioane de dolari. Este al doilea proiect Trump Tower în România, după cel din București.​

Avram Gal, om de afaceri și lider PSD local, consideră implicarea familiei Trump un semnal pozitiv pentru economia românească: „Faptul că membrii familiei Trump, inclusiv Eric Trump, unul dintre fiii președintelui, sunt implicați într-o investiție în România este un semn pozitiv pentru mediul economic al țării.”

Agentul imobiliar Endre Bónis a confirmat vizite recente la Mar-a-Lago și autenticitatea știrii: „Știrea este reală, nu falsă. Vizitele de la Mar-a-Lago chiar au avut loc”

Viceprimarul Oláh Emese a validat autorizația de urbanism pentru inițial 2 hectare în zona Someșeni, Dealul Borzaș, meționând că investitorii, care colaborează cu partenerii americani, au solicitat aviz urbanistic pentru doar două hectare și contrazicând speculațiile despre 200 de hectare și 1.850 de apartamente. Proiectul este promovat internațional, inclusiv la Cannes.