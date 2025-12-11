Claudiu Marinel Mureșan, economist și fost senator USR trecut ulterior la PSD, a fost numit președinte al ARF, cu rang de secretar de stat. Acesta înlocuiește liberalul Mihai Barbu și a candidat recent, fără succes, pentru șefia agenției AMEPIP. Mureșan a fost senator ales în 2020 pe listele USR Sibiu, dar nu a obținut un nou mandat în 2024.​

Mureșan a ocupat recent și funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Telecomunicațiilor CFR SA.

Clara-Alexandra Volintiru și Cristian-Gabriel Seidler au fost numiți secretari de stat la ministerele de Externe, respectiv Apărării.

„Clara-Alexandra Volintiru se numeşte în funcţia de secretar de stat pentru relaţii interinstituţionale, cooperare pentru dezvoltare şi drepturile omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe”, se arată în decizia din Monitorul Oficial.

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Cristian-Gabriel Seidler se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, ministrul Apărării Naţionale”, potrivit deciziei semnate miercuri de premier. Decizia a fost luată „având în vedere propunerea domnului Radu-Dinel Miruţă, viceprim-ministru, ministrul Apărării Naţionale, interimar”.

Cristian-Gabriel Seidler a fost numit în iulie în funcţia de secretar de stat în aparatul ministrului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, care şi-a depus demisia la finalul lunii noiembrie.

Pe 8 decembrie a apărut în Monitorul Oficial decizia prin care se consemnează că, la data de 28 noiembrie 2025, a încetat de drept exercitarea funcţiei de secretar de stat de către Cristian-Gabriel Seidler în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului, ministrul Apărării Naţionale.

Bolojan și Oana Gheorghiu și-au numit consilieri onorifici

David-Adrian Balaban-Oglan a fost desemnat consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, potrivit unei decizii publicate miercuri seară în Monitorul Oficial.

Funcția este una neremunerată, conform documentului oficial.

De asemenea, vicepremierul Oana Gheorghiu a numit-o pe Aurora-Speranţa Munteanu în calitate de consilier onorific.

La data de 8 octombrie, Adunarea Generală a Acţionarilor Romaero, companie aflată în procedură de insolvenţă, a numit-o pe Aurora-Speranţa Munteanu în funcţia de administrator special.

„Având în vedere propunerea doamnei Oana-Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/11.368 din 26 noiembrie 2025 (...), prim-ministrul emite prezenta decizie: Se acordă doamnei Aurora-Speranţa Munteanu calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu. Activitatea doamnei Aurora-Speranţa Munteanu este neremunerată”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.