„Sunt aici, la Craiova, unde aveți un primar care se află la conducerea partidului care are cei mai mulți parlamentari în momentul ăsta. Dacă mâine sunt alegeri nu o să mai aibă așa mulți primari, nu o să mai aibă așa mulți parlamentari, dar este un partid care trebuia să apere și Craiova, și Băileștiul, și Filiașul, și pe cei care merg la universitate, și pe cei care au acasă solarii, magazii, pătule.

Le-au impozitat. Au impozitat solariile, și pătulele, și magaziile, și toate acareturile pentru că nu mai aveau bani și nu mai știau cum să facă să scoată România din criză (…) Sunt disperați, sunt toți la conducere în afară de noi și nu mai găsesc soluții. Și sunt incompetenți. Iar această incompetență ajunge să coste scump”, a declarat George Simion.

Referitor la decizia CCR privind pensiile speciale, acesta a ironizat partidele din actuala coaliție care din 2019 „păcălesc” românii că vor fi tăiate.

„Au tăiat ăștia pensiile speciale? Le tot taie din 2019 încoace, câștigă alegeri și păcălesc oamenii că taie ei pensiile speciale, și mai nou dau vina pe noi, singura forță de opoziție din România, că din cauza noastră, noi suntem vinovați, nu vrem noi să se taie pensiile speciale și uite, domnule, cum nu pot face ei nimic, nicio tăiere, nicio reformă, nicio schimbare. Doar îngropare. (…) Au amânat decizia, din câte am înțeles, cu pensiile speciale până după Crăciun, ca să nu iasă lumea în stradă”, a afirmat președintele AUR.

Simion a răspuns celor care acuză partidul AUR de blaturi cu social-democrații, transmițând că astăzi USR se află la guvernare cu PSD-ul.

„Să le aduceți aminte cine este la guvernare, USR-ul cu PSD-ul și să le aduceți aminte ce înseamnă pro-europeni: alegeri furate, apă lipsă pentru români și condiții de Evul Mediu”, a încheiat președintele AUR, George Simion.