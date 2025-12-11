Zeci de mii de bulgari au ieșit din nou în stradă, înaintea de votul pentru moțiunea de cenzură care ar putea demite Guvernul și declanșa alegeri anticipate. Oamenii protestează față de proiectul de buget pentru anul 2026 și spun că se tem că trecerea la euro va duce la creșterea prețurilor. Autoritățile sunt în alertă și se pregătesc de izbucnirea unor eventuale conflicte violente, scrie presa străină.







La începutul lunii mii de bulgari au ieșit în stradă la Sofia și în alte orașe mari să ceară retragerea proiectului de buget. Protestele s-au încheiat cu o serie de incidente violente în urma cărora 71 de oameni au fost arestați.

Autoritățile au raportat că mai mulți oameni au aruncat cu pietre și sticle în oamenii legii și au dat foc containerelor și au distrus un autobuz de poliție. Iar cu puțin timp înainte de miezul nopții, sediul celui mai puternic partid din Bulgaria a fost incendiat și jefuit.