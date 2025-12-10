Astfel, minorii nu mai pot deține conturi pe platforme precum Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Reddit sau YouTube. Companiile de social media au avut la dispoziție un an pentru a implementa sisteme de verificare a vârstei, iar nerespectarea legii este sancționată cu amenzi considerabile. Sunt exceptate de la această interdicție serviciile de mesagerie, e-mailul, jocurile online și platformele educaționale.

Premierul Anthony Albanese a salutat decizia, afirmând că este „una dintre cele mai mari schimbări sociale și culturale” din istoria recentă a țării și că legea va asigura copiilor „o copilărie normală” și va aduce mai multă liniște părinților. Guvernul își propune astfel să reducă expunerea la cyberbullying, conținut neadecvat și dependența de rețelele sociale.

Măsura a stârnit însă controverse. Criticii o consideră disproporționată, iar unele platforme pregătesc acțiuni în instanță. Richard Waterworth, fost director TikTok pentru Marea Britanie și Europa, avertizează asupra „consecințelor neintenționate”, susținând că mulți adolescenți vor minți cu privire la vârstă și vor pierde accesul la mecanismele de siguranță existente pe platforme.

Decizia Australiei este atent urmărită la nivel internațional. Danemarca analizează introducerea unor restricții similare, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat măsura drept una „de bun simț”, care ar putea inspira și alte state.