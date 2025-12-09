Donald Trump - „cel mai influent politician de pe continentul european”

Publicația POLITICO a dezvăluit astăzi clasamentul celor mai influente 28 de persoane care vor modela politica Europei în anul 2026. Cea mai influentă persoană din Europa, deși nu este un lider european, este considerată a fi Donald Trump, președintele Statelor Unite, datorită influenței sale masive și imprevizibile asupra politicilor europene, care pot răsturna continentul peste noapte.

Trump a primit porecla „Unda de șoc transatlantică”, iar umbra sa se întinde asupra capitalelor europene, remodelând totul, de la bugetele de apărare la politica comercială. Cei de la POLITICO au fost nevoiți să își încalce propriile reguli pentru a-l include pe liderul american în clasament, deoarece nimeni nu a exercitat o influență mai mare în sau asupra Europei în ultimul an.

Podiumul este completat de Mette Frederi ksen, prim-ministrul Danemarcei, pe locul doi, și de Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, pe locul trei. O surpriză este dată de locul patru, ocupat de Marine Le Pen, liderul extremei dreapta din Franța, în timp ce Emmanuel Macron se află abia pe locul 19. O altă surpriză este dată de Vladimir Putin, care ocupă locul cinci, în timp ce Volodimir Zelenski ocupă un loc inferior, poziția 14.

Trump și apropiații săi au intervenit adesea în politica europeană, iar liderii Uniunii Europene urmăresc cu nervozitate situația, având în vedere că printre preferații președintelui american de pe continent se numără Marine Le Pen și Viktor Orban. Dominația președintelui SUA a remodelat atât economia Europei, cât și diplomația sa.

Deși niciun român nu face parte din topul celor 28 de lideri, publicația menționează un politician român în topul celor „10 personalități de urmărit” care pot afecta status quo-ul în anul 2026: Siegfried Mureșan. Europarlamentarul român, care este și vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) și negociator principal al PPE, a fost evidențiat pentru că și-a unit forțele cu socialista Carla Tavares pentru a o forța pe președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, să facă concesii semnificative cu privire la proiectul de buget al Uniunii Europene, folosind amenințarea cu boicotarea discuțiilor.