Alexandru Rogobete, despre coaliția de guvernare: ”Este în pre-anestezie”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că actuala coaliție de guvernare este în pre-anestezie și a subliniat că miniștrii de la PSD nu au primit de la partid solicitarea de a își da demisia din actualul Guvern după ce se adoptă legea bugetului de stat.

”Nu cred că a intrat la terapie intensivă. Este în pre-anestezie, aș putea spune, nu e încă la terapie intensivă. (...) Situația politică, și dezechilibrul, și tensiunea care se văd în spațiul public nu cred că este o surpriză pentru nimeni. Ăsta e motivul pentru care am zis că este în pre-anestezie”, a declarat Alexandru Rogobete, după ce a fost întrebat dacă se poate spune că actuala coaliție de guvernare a intrat la terapie intensivă.

Întrebat dacă a existat o solicitare din partea PSD către miniștrii proprii pentru a ieși de la guvernare și de a-și depune demisiile după ce se adoptă legea bugetului, oficialul a răspuns: ”Nu a existat o astfel de solicitare. Așa cum cunoașteți, poziția publică a PSD este că va demara o consultare internă în cadrul partidului cu privire la activitatea miniștilor, pe de-o parte, și la activitatea și poziționarea în actul de guvernare”.

De asemeneal ministrul a menționat că PSD nu a încălcat protocolul coaliției atunci când a depus amendamentele cu privire la pachetul social pe buget, pentru că bugetul este ”viziunea coaliției politice, este viziunea actului politic și viziunea ministerului de resort”.

