Incendiu devastator în Shantou, China: cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața VIDEO

Incendiu devastator în sudul Chinei. Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire rezidenţială din oraşul Shantou. 

Incendiul a izbucnit, marţi seara, la ora 21:20, într-o clădire cu patru etaje şi a fost stins aproximativ 40 de minute mai târziu, conform agenției de știri chineză Xinhua.

Iniţial, 8 persoane au fost declarate decedate şi patru rănite. Ulterior, autotităţile au actualizat bilanţul, anunțând 12 persoane decedate. 

O anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili cauza incendiului.