Incendiul a izbucnit, marţi seara, la ora 21:20, într-o clădire cu patru etaje şi a fost stins aproximativ 40 de minute mai târziu, conform agenției de știri chineză Xinhua.
A residential #fire in #Shantou, #GuangdongProvince, late Tuesday killed eight people and injured four others, according to local authorities.— Shenzhen Daily (@szdaily1) December 10, 2025
The Chaonan District Fire and Rescue Brigade of Shantou said in an early Wednesday notice that the fire broke out at 9:20 p.m. at a… pic.twitter.com/FWwDY0c8fP
Iniţial, 8 persoane au fost declarate decedate şi patru rănite. Ulterior, autotităţile au actualizat bilanţul, anunțând 12 persoane decedate.
O anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili cauza incendiului.