Incendiul a izbucnit, marţi seara, la ora 21:20, într-o clădire cu patru etaje şi a fost stins aproximativ 40 de minute mai târziu, conform agenției de știri chineză Xinhua.

A residential #fire in #Shantou, #GuangdongProvince, late Tuesday killed eight people and injured four others, according to local authorities.



The Chaonan District Fire and Rescue Brigade of Shantou said in an early Wednesday notice that the fire broke out at 9:20 p.m.

Iniţial, 8 persoane au fost declarate decedate şi patru rănite. Ulterior, autotităţile au actualizat bilanţul, anunțând 12 persoane decedate.

O anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili cauza incendiului.