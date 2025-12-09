Google, în atenția UE. A folosit conținut pentru a livra conținut pentru serviciile AI ale companiei

Comisia Europeană a lansat o investigație antitrust oficială împotriva Google. Obiectivul este de a evalua dacă gigantul tehnologic a încălcat normele de concurență ale UE prin utilizarea abuzivă a conținutului. Investigația vizează modul în care Google folosește conținutul editorilor web și materialele video încărcate pe YouTube în scopuri legate de Inteligența Artificială (AI), suspectând o posibilă deturnare a acestor date în detrimentul creatorilor și al pieței.

Investigația Comisiei Europene se va concentra, în mod specific, pe posibilele practici abuzive ale Google. Se va examina dacă gigantul tehnologic denaturează concurența prin impunerea de clauze și condiții inechitabile editorilor și creatorilor de conținut, sau dacă își acordă un acces privilegiat la acest tip de conținut, punând în dezavantaj dezvoltatorii de modele de Inteligență Artificială (AI) concurente.

Comisia suspectează că, în cazul în care se dovedesc, aceste practici ar putea constitui un abuz de poziție dominantă, încălcând astfel Articolul 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Acordul privind Spațiul Economic European (SEE).

Vicepreședinta executivă Teresa Ribera a subliniat importanța acestor valori: „O societate liberă și democratică depinde de diversitatea mass-mediei, de accesul liber la informații și de un peisaj creativ dinamic. IA generează inovări remarcabile, dar acest progres nu poate fi în detrimentul principiilor care stau la baza societăților noastre.”

Oficialul a confirmat scopul investigației: „Acesta este motivul pentru care investigăm dacă este posibil ca Google să fi impus clauze și condiții abuzive editorilor și creatorilor de conținut, dezavantajând în același timp dezvoltatorii de modele de AI concurente și încălcând normele UE în materie de concurență”.

Deși procedura oficială a fost deschisă, Comisia a precizat că acest lucru nu reprezintă o judecată prematură asupra rezultatului investigației, care va fi desfășurată în regim de prioritate.