Declaraţiile vin ca reacţie la remarca cancelarului german Friedrich Merz, care a avertizat luni că Putin urmăreşte să readucă „vechea Uniune Sovietică” şi că Europa trebuie să se apere împotriva intenţiilor Rusiei de a ataca NATO, conform doctrinelor sale oficiale.
Peskov a calificat drept „prostie totală” ideea că Rusia pregăteşte un atac asupra unui stat membru NATO, argumentând că un astfel de pas ar fi absurd în faţa superiorităţii militare convenţionale a Alianţei.
Putin însuşi a negat în repetate rânduri astfel de planuri, invocând lecţia războiului din Ucraina, pe care oponenţii occidentali îl văd ca un prim pas spre expansiune și un atac al NATO.
Oponenții susțin că Rusia condusă de Putin alunecă tot mai mult într-o combinație periculoasă de absurditate și represiune, asemănătoare perioadei Leonid Brejnev din fosta Uniune Sovietică.
Contextul tensionat este accentuat de trecutul lui Putin, care în 2005 a numit prăbuşirea URSS „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX”, din cauza sărăciei milioanelor de ruşi şi a riscului de dezintegrare a Rusiei. Kremlinul consideră astfel de acuzaţii o lipsă de respect faţă de parteneri şi o neînţelegere a poziţiei Moscovei.
„Acest lucru nu este adevărat. Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, pentru că este imposibil, şi el însuşi a spus acest lucru în repetate rânduri.
A vorbi despre asta nu este o dovadă de respect faţă de partenerii noştri. Se pare că domnul Merz nu ştie acest lucru.
Cât despre pregătirea unui atac asupra NATO, aceasta este o prostie totală”, a mai afirmat Peskov.