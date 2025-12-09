Declaraţiile vin ca reacţie la remarca cancelarului german Friedrich Merz, care a avertizat luni că Putin urmăreşte să readucă „vechea Uniune Sovietică” şi că Europa trebuie să se apere împotriva intenţiilor Rusiei de a ataca NATO, conform doctrinelor sale oficiale.​

Peskov a calificat drept „prostie totală” ideea că Rusia pregăteşte un atac asupra unui stat membru NATO, argumentând că un astfel de pas ar fi absurd în faţa superiorităţii militare convenţionale a Alianţei.

Putin însuşi a negat în repetate rânduri astfel de planuri, invocând lecţia războiului din Ucraina, pe care oponenţii occidentali îl văd ca un prim pas spre expansiune și un atac al NATO.​

Oponenții susțin că Rusia condusă de Putin alunecă tot mai mult într-o combinație periculoasă de absurditate și represiune, asemănătoare perioadei Leonid Brejnev din fosta Uniune Sovietică.

Contextul tensionat este accentuat de trecutul lui Putin, care în 2005 a numit prăbuşirea URSS „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX”, din cauza sărăciei milioanelor de ruşi şi a riscului de dezintegrare a Rusiei. Kremlinul consideră astfel de acuzaţii o lipsă de respect faţă de parteneri şi o neînţelegere a poziţiei Moscovei.

„Acest lucru nu este adevărat. Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, pentru că este imposibil, şi el însuşi a spus acest lucru în repetate rânduri.

A vorbi despre asta nu este o dovadă de respect faţă de partenerii noştri. Se pare că domnul Merz nu ştie acest lucru.

Cât despre pregătirea unui atac asupra NATO, aceasta este o prostie totală”, a mai afirmat Peskov.