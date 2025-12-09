REPORTER: În 2026 veți avea proces. Vă așteptați la un proces corect?



CĂLIN GEORGESCU: Cred în dreptate. Este mai puternică decât manipularea. Sunt convins că adevărul va ieși la lumină. Nu am nicio teamă.



REPORTER: După reluarea alegerilor, președinte a devenit Nicușor Dan. Ce fel de președinte este?



CĂLIN GEORGESCU: Oamenii văd. Nu am nimic de adăugat. Întrebați-i pe ei cum arată România. Ziarele sunt pline de exemple.



REPORTER: După aceste alegeri repetate, la care nu ați mai avut voie să candidați, ați anunțat că vă retrageți din viața politică. De ce?



CĂLIN GEORGESCU: Pentru că, în primul rând, nu sunt „om politic” în sensul clasic. Sunt, înainte de toate, creștin. Cred în demnitatea și viitorul poporului meu și lupt pentru ele. E vorba de independență și libertate.



REPORTER: Statul român nu v-a respectat decizia. Ați fost totuși pus sub acuzare pentru fapte grave. De ce încă vă consideră o amenințare, dacă ați anunțat că nu mai intrați în politică?



CĂLIN GEORGESCU: Asta e problema lor, nu a mea. Trebuie să-i întrebați pe ei. Eu știu care e adevărul și știu ce putere au în mâini alegătorii români.