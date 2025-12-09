Cele două țări vecine din Asia de Sud-Est se acuză reciproc că au declanșat reluarea luptelor duminică noaptea, la mai puțin de două luni după semnarea unui acord de încetare a focului, alături de președintele american Donald Trump.



Cambodgia a susținut că nu a ripostat la atacurile Thailandei, care a lansat luni atacuri aeriene asupra zonelor de frontieră.



Fostul premier Hun Sen a anunțat însă marți că armata cambodgiană a lansat un contraatac "după ce a dat dovadă de răbdare timp de mai mult de 24 de ore pentru a respecta încetarea focului și pentru a acorda timp populației să se adăpostească".

"Forțele noastre trebuie să lupte oriunde a atacat inamicul", a scris influentul fost lider pe Facebook, îndemnându-și trupele să "distrugă forțele inamice".



Armata thailandeză a anunțat marți moartea altor doi soldați, unul ucis în explozia unei grenade în apropierea templului disputat Preah Vihear, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.



Aproximativ treizeci de soldați au fost răniți de la reluarea ostilităților, a anunțat armata.



Ministerul cambodgian al Apărării a anunțat marți uciderea altor trei civili și rănirea altor douăzeci, dintre care unii grav, începând de duminică, crescând numărul total al civililor cambodgieni uciși la șapte, potrivit Phnom Penh, în timp ce zeci de mii de oameni au fost evacuați de ambele părți ale frontierei.



Reluarea luptelor îngrijorează comunitatea internațională. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și Uniunea Europeană au cerut luni ambelor țări să reducă tensiunile și "să dea dovadă de maximă reținere".



Cele două țări vecine au semnat pe 26 octombrie un acord de încetare a focului, în prezența președintelui american Donald Trump, acord care a fost suspendat câteva săptămâni mai târziu de Thailanda, după explozia unei mine terestre care a rănit mai mulți soldați ai săi.



Ambele părți se angajaseră să își retragă armele grele, să curețe minele din zonele de frontieră și să continue dialogul, dar problemele de fond au rămas nerezolvate.



Conflictul își are rădăcinile dintr-o dispută veche privind demarcarea anumitor secțiuni ale frontierei lor de 800 de kilometri, care datează din perioada colonială franceză.