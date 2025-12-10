”Dragoș Vîlcu, într-adevăr, care este un om de afaceri care nu înțeleg ce vină are și care e problema cu el, ce i se impută. Dragoș Vîlcu este o persoană cu care noi, fondatorii Recorder, printre care mă număr și eu, a fost asociat preț de câteva luni, înainte de lansarea proiectului”, a declarat Mihai Voinea.

Familia Vîlcu deține acțiuni în mai multe companii din domeniul cinematografic, publicitar și media. Una dintre ele este Multi Media Est SRL, care a cumpărat Hotnews.ro în 2022. Dragoș Vîlcu este un personaj extrem de controversat. El este fiul lui Gheorghe Vîlcu, care a fost diplomat în Ministerul Afacerilor Externe în timpul lui Nicolae Ceaușescu, ar fi avut, potrivit zvonurilor, legături cu serviciile secrete. Totuși, în 2010, el a primit o decizie de necolaborare de la CNSAS.

Conform profilului său online, Gheorghe Vîlcu a studiat Politehnica în 1971, după care a urmat cursurile Facultății de Relații Internaționale în cadrul Academiei de Studii Economice (ASE). Ulterior, la cinci ani de la finalizarea studiilor, a fost angajat în MAE până în 2013.

Dragoș Vîlcu este producător de filme și afacerist, fiul lui Gheorghe Vîlcu, fost ambasador și diplomat român, care este, la rândul lui, fiul lui Vasile Vîlcu.

Vasile Vîlcu a fost un general în cadrul Securității și un influent comunist român. A ocupat funcția de conducător al Direcției de Informații Externe din România între martie 1954 și 16 decembrie 1955. Generalul Ion Mihai Pacepa a dezvăluit că Vasile Vîlcu a activat pentru spionajul sovietic în timpul războiului.

Odată cu instaurarea regimului comunist, Vîlcu a frecventat Academia de Partid „Ștefan Gheorghiu” timp de doi ani și a devenit ofițer de Securitate în Dobrogea. A avut un rol cheie în represiunea mișcării partizane din acea zonă și, în 1953, deținea gradul de colonel la Direcția de Informații Externe a Securității.

Promovat la gradul de general-maior în martie 1954, Vîlcu a condus Direcția I - Informații Externe, concentrându-se pe extinderea rețelei informative externe a României. A propus acțiuni împotriva emigrației românești anti-comuniste și a promovat infiltrarea în cercurile politice și militare occidentale. Cu toate acestea, mandatele sale au fost întrerupte în 1955.

Ulterior, a devenit prim-secretar al Comitetului Regiunii PMR Dobrogea și a avansat în ierarhia partidului, ajungând membru al Comitetului Central al PCR. Vasile Vîlcu a fost și deputat în Marea Adunare Națională între 1948 și 1989.

În anii ce au urmat, a ocupat poziții de conducere în Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și a fost prim-secretar al Comitetului Județean de Partid din Constanța. De asemenea, a avut o scurtă perioadă ca vicepreședinte al Consiliului de Stat și vicepreședinte al Comisiei Centrale de Revizie a Comitetului Central al Partidului Comunist. Vasile Vîlcu a încetat din viață pe 11 februarie 1999.