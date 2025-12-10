Declarațiile lui Luis Lazarus

„Numai oamenii de onoare își dau demisia de onoare. Oamenii fără onoare nu își pot da demisia de onoare. Asta e evident. Și noi suntem aici la Bruxelles. Am adus 100 de români curajoși: profesori, doctori, studenți și chiar fermieri și ciobani, pentru că vrem să transmitem un mesaj important Comisiei Europene și Parlamentului European în legătură cu viitorul României, viitorul agriculturii și al zootehniei și bineînțeles, nu în ultimul rând cu viitorul educației. De aceea, mâine vom merge în Parlamentul European, vom face o vizită mai largă și vom solicita o serie de audiențe la toate forurile superioare pentru a încerca să avem un dialog, dialog pe lângă instituțiile statului român...care în opinia noastră, informează greșit Uniunea Europeană, Parlamentul European, Comisia Europeană, în legătură cu tot felul de chestiuni care au dus, de pildă, ca să dau cel mai grav exemplu la interzicerea exporturilor de oi în viu, în Uniunea Europeană.

Ceea ce în acest moment, nicio țară nu este într-o asemenea situație, dar s-a motivat că România ar fi un focar de pestă ovină, după cum...15 ani, România este și un focar de pestă porcină. Ceea ce nu e întocmai adevărat. De multe ori, lucrurile nu au stat chiar așa și bineînțeles că raportările aiuristice către Comisia Europeană au generat asemenea situații. Noi vrem să facem un raport al agriculturii românești, pe toate sectoarele, și să-l prezentăm Comisiei Europene. Ceea ce se va întâmpla în cel mai scurt timp.”, a transmis Luis Lazarus.

„Cum spuneam, suntem preocupați de tot felul de chestiuni care se petrec în România și despre care instituțiile din România mereu acuză Comisia Europeană, că ea face, că Ecofinul impune, că se măresc taxele, că se măresc impozitele, că întotdeauna Comisia Europeană impune.

Haideți să ne lămurim o dată pentru totdeauna dacă noi stăm în genunchi în fața Bruxelles-ului sau dacă Bruxelles-ul nu impune ci așteaptă de la noi propuneri. Cred că asta e o dilemă, care încă nu s-a rezolvat și cred că, până la urmă, ar trebui să lămurim o asemenea situație. De ce noi nu putem să stăm drepți în fața Comisiei Europene, în fața Parlamentului European, în fața tuturor instituțiilor europene și să ne cerem drepturile noastre pe toate domeniile de activitate?”, a adăugat Luis Lazarus.

Se poate ajunge la alegeri anticipate în România?

„Sunt mai multe elemente de discutat pe mai multe paliere. Numărul 1: această stimabilă ministră trebuie să dispară de acolo, fără niciun fel de putință de tăgadă...pentru că sute de mii de oameni au stat fără apă în Prahova și în Câmpina, ceea ce este inadmisibil. Noi nu suntem nici în Primul, nici în cel de-al Doilea Război Mondial ca să ajungem în halul în care am ajuns.

Numărul 2: în momentul în care domnul președinte al PSD, Grindeanu, ridică această problemă că dacă nu este demisă iese din coaliție, să o facă, domne! Să iasă o dată din coaliție, să genereze o criză guvernamentală, să dea jos Guvernul și să facă alt Guvern că nu stă țara asta în Bolojan, nu stă țara asta în USR, nu stă țara asta în PNL.

Vedem de atâta timp câte decizii absolut aberante au luat. Nu au nicio strategie economică, nu au nicio idee. Practic, și Nicușor Dan a recunoscut că nu are vreo strategie. Nici măcar Strategia de Apărare nu e ceva real, ca să introduci corupția și așa-zisul război hibrid în Strategia de Apărare...mi se pare chiar ceva ieșit din comun. Vasăzică, cine sunt corupții? Ei sunt corupții, că doar nu noi.

Doar nu ciobanul Ionică și cu ciobanul Ghiță și cu profesorul Ionescu și cu inginerul Popescu, nu ăștia sunt corupții. Nu poporul român e corupt, ei sunt corupții. Păi, să-și rezolve problemele, să acționeze justiția, să-i rezolve. Nu să bage în Strategia de Apărare Națională...și atunci, dacă PSD spune că iese din coaliție, să iasă, domne! Întrebarea e, pleacă până la urmă câinele de la măcelărie? Pleacă sau nu pleacă? De obicei, nu prea pleacă. Acum se discută bugetul. Păi, ei trebuie să clarifice cu bugetul. Să-l felieze, să taie tortul...să vadă ce unde, cum. Pe ce primării, care sunt interesele, pe ce ministere, pe ce programe. De aceea stau acolo cu toții. Și, vreți să vă spun ceva? Dacă nu o demite sau dacă nu își dă demisia, această ministră impostoare...degeaba. Totul nu are niciun rost și niciun sens pentru că ei vor rămâne în continuare și cu ea demisă și cu ea nedemisă. Asta este realitatea și mă va confirma în următoarele zile.”, a mărturisit Luis Lazarus.

Ce părere are Luis Lazarus despre propunerea USR pentru ministrul Apărării?

„În momentul în care Moșteanu a fost pus ministru al Apărării, noi cu toții am spus: domne, omul ăsta nici măcar nu a făcut armata. Este incredibil așa ceva! Dar să mai aibă studii în sensul ăsta. Punem toți impostorii fără studii să ocupe funcții importante. Punem pe X, pe Y, nu contează cum. În momentul în care este întrebat Bolojan: domne, dar dumneata nu știai că are sau că nu are studii? Domne, pe mine asta nu mă interesează. Eu vreau să am o colaborare bună, bla, bla, nu știu ce. Păi, stai, domne...atunci, ia un gunoier de pe stradă, ia un ospătar și pune-i pe ăia miniștri acolo...pentru că înseamnă că noi ne-am tocit degeaba coatele pe băncile școlilor și nu mai are relevanță niciun fel de studiu pe care l-a făcut fiecare în viața lui. Atunci, să înlocuim eventual și medicii cu niște strungari și să vedem unde ajungem. De ce oare, numai în politică predomină necalificații? Eu asta n-am înțeles niciodată. De ce în politică trebuie să intre toți ratații din domeniile, din meseriile, în care au activat? Asta este ceva ce mă frământă de foarte mult timp. În acest moment, sigur că da, poate să impună USR-ul absolut orice ministru.

Nu are niciun fel de legătură cu acest domeniu, cu Ministerul Apărării. Am senzația că acolo sunt puși numai iesmeni ca să mângâie puțin crustra bugetului de 17 miliarde de euro, aproape.”, a încheiat Luis Lazarus.