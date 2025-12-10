Turcescu a precizat că nici Iohannis, nici Băsescu nu s-ar fi pozat așa cu Macron.

Robert Turcescu: „Nicușor zici că e ruda de la țara a lui Macron!”

„Pe mine nu mă mai amuză această caricatură cățărată în fruntea României în poziția de șef de stat.

Nicușor Dan mergând ieri la Élysée la întâlnirea cu Macron era ceva o caricatură, un văr de la țară venit în vizită la Paris.

E absolut îngrozitor în ce hal a ajuns, nu știu, dacă diplomația românească pentru că nu-l văd pe Nicușor Dan capabil să reprezinte interesele de politică externă ale României, bine nici pe Țoiu.

Vi-l închipuiți, de exemplu, pe Traian Băsescu sau pe Iohannis... Să-i închipuiți vreodată să facă o filmare cu Macron, chiar și cu Maia Sandu, și sa zică trei vorbe?

Bine, dacă ești șef de stat și te cheamă Emmanuel Macron și te întâlnești cu ruda de la țară iți permiți să-i zici: hai, bă facem o filmare?”, a transmis Robert Turcescu.