Robert Turcescu: „Bulgarii s-au săturat de guvernul lor!”

„Ia băgați mă un ochi să vedeți ce se întâmplă în Bulgaria... Nicușoare, Bolojane, ia vedeți mă. A ieșit lumea pe străzi. E nasol. Se bat unii cu alții de bine ce le e că trec la zona euro, de bine ce le că s-au mărit impozitele.

Sunt fericiți până peste cap bulgarii cu măsurile guvernamentale și să știți că nu sunt rușii.

Ce să vezi că nu-s rușii. Nu e vorba de ruși la bulgari, e vorba de bulgari care s-au săturat de guvernul lor si de tâmpiții pe care îi conduc.

Am constat cu toții, ieri, de ziua națională a României ca nu avem nicio treabă cu Unirea. România e o țară spartă în bucăți, țăndări, zob.

România lor e o Românie care strâmbă din nas când vine vorba de suveraniști, de pleava societății și în general lor le place să creadă ca sunt o rasă superioară... că sunt niște indivizi aleși și in cercul ăsta strâmt nu mai e loc și de alte personaje.”, a transmis Robert Turcescu.