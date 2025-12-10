O luptă dusă în tăcere

Kinsella, pe numele ei real Madeleine Sophie Wickham, fusese diagnosticată în 2022 cu glioblastom, una dintre cele mai agresive forme de cancer. Timp de trei ani, autoarea a dus o bătălie discretă, alegând să-și protejeze familia și să păstreze diagnosticul departe de ochii publicului până în primăvara acestui an.

Abia în aprilie 2024, scriitoarea a dezvăluit fanilor că este bolnavă, explicând că a preferat să le ofere copiilor ei timp pentru a-și găsi propriul echilibru înainte ca vestea să fie făcută publică.

Ultimele zile, petrecute în liniște și iubire

Familia a anunțat trecerea ei în neființă într-un mesaj emoționant publicat pe contul oficial de Instagram al autoarei. Ei au transmis că Sophie Kinsella și-a găsit sfârșitul în pace, fiind înconjurată de cei dragi și de lucrurile care îi aduceau bucurie.

„Suntem profund îndurerați să anunțăm că iubita noastră Sophie – Maddy, pentru cei apropiați – a plecat dintre noi în această dimineață. A murit liniștit, având alături familie, muzică, căldură, spiritul Crăciunului și tot ceea ce iubea. Nu ne putem imagina cum va arăta viața fără lumina și pofta ei de viață”, a transmis familia.

O moștenire literară uriașă

De-a lungul carierei, Sophie Kinsella a devenit un nume emblematic pentru literatura contemporană de ficțiune, în special prin celebra serie „Confessions of a Shopaholic”, tradusă în zeci de limbi și ecranizată la Hollywood. Stilul său unic, plin de umor, sensibilitate și personaje inconfundabile, a cucerit milioane de cititori.

În ciuda luptei cu boala, scriitoarea și-a păstrat optimismul. A mărturisit în ultimele luni că s-a simțit „binecuvântată” pentru oamenii de calitate care au stat alături de ea de-a lungul vieții.

Plecarea ei lasă în urmă un gol imens în rândul familiei, prietenilor și al comunității literare internaționale.