Marfa aparținea unei companii din Sibiu și fusese sustrasă după ce doi cetățeni georgieni au folosit identitatea unei firme de transport din Polonia pentru a încheia un contract fraudulos.

Schema prin care a fost înșelată firma din Sibiu

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, administratorul societății din Șelimbăr a alertat autoritățile pe 5 decembrie, după ce transportatorul cu care încheiase contractul nu a mai respectat traseul stabilit. Inițial, firma din România contractase o companie de transport poloneză pentru a ridica patru paleți de baterii din mai multe locuri din Franța și a-i livra în Atena.

Cu două zile înainte, pe 3 decembrie, presupusul transportator notificase schimbarea șoferului și a camionului. Ulterior încărcării primului palet în Franța, vehiculul nu s-a prezentat la următoarea locație. Verificările au scos la iveală faptul că identitatea firmei poloneze fusese clonată, iar cei care au preluat marfa nu aveau legătură cu transportatorul real.

Pista care a dus în Belgia

Mai multe indicii au arătat că paleții cu baterii au fost transportați pe teritoriul Belgiei. Autoritățile române au cerut sprijinul polițiștilor belgieni, iar în urma cooperării judiciare internaționale, o parte din marfă a fost găsită la o adresă din această țară. Acolo au fost identificați și doi georgieni suspectați de implicare directă în furt.

Prejudiciul inițial recuperat era estimat la aproximativ 2 milioane de lei, însă cercetările au continuat până la localizarea întregii cantități.

Toți paleții, găsiți și recuperați

În urma eforturilor comune ale anchetatorilor români și belgieni, toate bateriile au fost descoperite. Valoarea totală a prejudiciului recuperat ajunge la 5 milioane de lei, echivalentul unui milion de euro.

Cazul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Oamenii legii încearcă acum să stabilească întregul lanț infracțional, inclusiv persoanele care ar fi putut facilita preluarea ilegală a mărfii și transportul acesteia în Belgia.

Dosarul este deschis pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, iar cercetările sunt în plină desfășurare.