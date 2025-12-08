Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova au anunțat, luni, că cercetează cinci bărbaţi, dintre care doi sunt recidivişti.

Indivizii sunt acuzaţi de furt calificat, abuz de încredere în forma complicităţii, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi tăinuire.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 19/20.10.2025, în intervalul 21:30-06:30, ”inculpaţii R.C.F, F.C., F.F. au pătruns în curtea punctului de lucru al societăţii comerciale H.M.R. SA, situat în com. Ghioroc, jud. Arad, de unde au sustras mai multe cabluri de cupru de culoare neagră, respectiv cabluri de cupru tip MCG, cu diametrul de 300 mm, în lungime totală de 317 metri liniari şi cabluri de cupru tip MCG, cu diametrul de 150 mm şi lungimea de 417 metri liniari, înfăşuraţi pe tamburi de lemn, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu total în valoare de 93.294 lei”.

”În data de 20.10.2025, inculpatul F.F. a condus fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, autoturismul marca Peugeot pe drumurile publice din loc. Păuliş, jud. Arad. În data de 20.10.2025, inculpatul R.C.F. a condus fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, autoturismul marca Volkswagenpe drumurile publice loc. Păuliş, jud. Arad”, au mai transmis procurorii.

Totodată, în noaptea de 23/24.11.2025, în intervalul orar 20:30-02:00, trei dintre bărbaţi au sustras dintr-o parcare situată în oraşul Lipova, jud. Arad, unde se aflau parcate mai multe autocamioane, cantitatea de aprox. 660 l motorină prin forţarea capacelor rezervoarelor mai multor autocamioane.

Prejudiciul total cauzat persoanelor vătămate ca urmare a sustragerii combustibilului se ridică la suma de aprox. 6.000 lei.

”În data de 23/24.11.2025 inculpatul B.K.T. a dobândit cantitatea de 80 l motorină şi a înlesnit valorificarea cantităţii de aproximativ 440 l de motorină inculpatului G.D.A. cunoscând despre aceasta că provine din comiterii infracţiunii de furt calificat comisă de inculpaţii F.F., R.C.F. şi C.D.I”, a mai transmis Parchetul.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Lipova a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor cinci indivizi.