IPJ Ialomiţa anunţă că un bărbat de 31 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Călăraşi din municipiul Feteşti, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroşat un moped ce circula pe aceeaşi direcţie de mers, în faţa sa.

”Pe moped s-ar fi deplasat două persoane, care nu ar fi purtat elemente reflectorizante şi nici elemente de protecţie. Imediat după impact, conducătorul auto implicat a părăsit locul producerii accidentului fără încuviinţarea organelor de cercetare penală. Acesta s-ar fi întors la scurt timp în zona producerii evenimentului rutier, fiind identificat de către poliţişti”, a transmis Poliţia.

Potrivit reprezentanților instituției, în urma evenimentului rutier, din păcate, un minor de 12 de ani, pasager pe moped, a decedat.

”De asemenea, conducătorul mopedului, un tânăr de 22 de ani, a necesitat îngrijiri medicale fiind transportat la cea mai apropiata unitate spitalicească. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre bilogice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a concentraţiei de alcool în sânge”, a transmis sursa citată.

De asemenea, şi conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.