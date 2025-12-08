Citația a fost relatată astăzi și i-a fost înmânată personal liderului suveraniștilor de către polițiști în urmă cu puțin timp.

Astfel, sistemul pune noi presiuni pe Călin Georgescu, care tot mâine trebuie să se prezinte la Secția de Poliție din Buftea pentru semnarea controlului judiciar, dispus încă de la începutul acestui an.

Tot în cursul zilei de marți se așteaptă un răspuns crucial în primul dosar trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General. Judecătorii vor decide dacă rechizitoriul se va întoarce sau nu înapoi pe masa procurorilor.