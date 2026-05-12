Trei copii au fost ținuți izolați în casă timp de patru ani de proprii părinți. În ce stare au fost găsiți frații

Trei minori au fost salvați dintr-o locuință în care trăiseră complet izolați timp de aproape patru ani. Părinții lor, un cetățean german și soția sa de origine americană, au fost condamnați la închisoare după ce autoritățile au descoperit condițiile cumplite în care minorii erau ținuți.

Procesul s-a desfășurat cu ușile închise în orașul Oviedo, din nordul Spaniei, unde familia locuia din 2021.

Copiii nu au ieșit din casă aproape patru ani

Potrivit anchetatorilor , cei trei copii - un băiat de 10 ani și doi gemeni de opt ani - au fost ținuți în izolare totală între decembrie 2021 și aprilie 2025. Părinții susțineau că au luat această decizie pentru a-i proteja de Covid-19 și de eventuale îmbolnăviri.

În tot acest timp, minorii nu au mers la școală, nu au avut contact cu alte persoane și nici măcar nu au ieșit în curtea casei.

Autoritățile au precizat că cei mici nu își cunoșteau rudele și trăiau complet rupți de societate.

Condiții greu de imaginat în locuința familiei

În momentul în care poliția a intrat în casă, anchetatorii au găsit o locuință murdară și insalubră. În interior erau scutece murdare, deșeuri și urme de excremente, iar mobilierul era impropriu pentru copii.

Procurorii au susținut că gemenii dormeau în pătuțuri mult prea mici pentru vârsta lor, iar fratele mai mare avea un pat neadecvat. Din cauza condițiilor în care au trăit ani la rând, copiii dezvoltaseră probleme fizice grave, inclusiv deformări ale picioarelor și dificultăți de mers.

De asemenea, aceștia aveau probleme legate de controlul vezicii urinare și al intestinelor, provocate de folosirea îndelungată a scutecelor.

Desene tulburătoare și reacția emoționantă a copiilor

Anchetatorii au descoperit pe pereții pătuțurilor desene realizate de copii, reprezentând monștri și figuri înfricoșătoare desenate cu cerneală roșie.

După ce au fost scoși din casă, unul dintre copii s-a aplecat și a atins iarba din fața locuinței, fiind uimit de ceea ce vedea în exterior, au transmis polițiștii implicați în intervenție.

Specialiștii spun că minorii suferă acum de probleme severe de adaptare socială și au nevoie de consiliere psihologică intensivă.

Părinții susțin că au vrut să îi protejeze

În timpul procesului, cei doi părinți au declarat că au acționat în interesul copiilor și că izolarea a fost o măsură de protecție împotriva pandemiei.

Avocații lor au afirmat că familia a ales o „autoizolare voluntară”, motivată de teama extremă de îmbolnăvire după ce părinții ar fi trecut prin infecția cu Covid.

Totuși, procurorii au considerat că cei trei copii au fost victimele unor abuzuri psihologice grave și ale unei izolări totale de lumea exterioară.

O vecină a alertat autoritățile

Cazul a ieșit la iveală datorită unei profesoare universitare care locuia în apropiere și care a început să observe comportamentul neobișnuit al familiei.

Femeia a notat luni întregi detalii despre activitatea din casă și a devenit suspicioasă după ce a observat numeroase livrări de alimente și cantități mari de scutece, deși oficial în locuință apărea un singur rezident.

Ea a transmis toate informațiile autorităților, iar ancheta declanșată ulterior a dus la salvarea copiilor.

Reprezentanții autorităților locale au declarat că fără intervenția vecinei, minorii ar fi putut rămâne izolați încă mulți ani.

Condamnări și măsuri impuse de instanță

Cei doi părinți au fost condamnați pentru violență psihologică repetată și abandon familial. Instanța a decis pedepse de aproape trei ani de închisoare pentru fiecare dintre ei.

În plus, li s-a interzis exercitarea autorității părintești pentru mai mulți ani și nu mai au voie să se apropie de copii.

Judecătorii au stabilit și plata unor despăgubiri de 30.000 de euro pentru fiecare minor.

Copiii sunt acum în grija serviciilor sociale

După intervenția autorităților , cei trei frați au fost preluați de serviciile sociale din Spania și beneficiază de asistență psihologică și medicală.

Specialiștii implicați în recuperarea lor spun că trauma provocată de anii de izolare este una profundă și că procesul de reintegrare va fi de lungă durată.

Potrivit oficialilor regionali, psihologii și educatorii lucrează constant cu cei mici pentru a-i ajuta să înțeleagă lumea din jur și să dezvolte relații sociale normale pentru vârsta lor.