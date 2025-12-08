Un moment neobișnuit a surprins călătorii de pe magistralele bucureștene, după ce tânărul creator de conținut cunoscut online sub numele de Ezekiel Project a transformat un vagon de metrou într-un spațiu de curățenie ad-hoc. Cunoscut pentru clipurile sale cu tentă umoristică, acesta s-a urcat în tren la stația Piața Unirii, echipat cu un aspirator vertical fără cablu, și a început să curețe podeaua printre pasageri.

Reacțiile bucureștenilor au fost împărțite: în timp ce mulți priveau uimiți gestul bizar, unii călători s-au arătat chiar receptivi, ridicând picioarele pentru a-i facilita tânărului aspirarea spațiului de sub banchete.

Gestul a stârnit o mulțime de reacții pe rețelele de socializare.

"București se transforma usor in New York", a scris un utilizator.

"Am văzut asta live și în loc să mă întreb ce se întâmplă, mă gândeam de unde pot face rost și eu de un aspirator așa de șmecher fără fir", a adăugat altul.