Eșecul lui Cătălin Drulă în București a scos la iveală noua structură de forță din interiorul partidului. Cristina Prună a declarat luni că deciziile majore se iau acum în jurul axei „Fritz-Moșteanu”, marcând o îndepărtare de actuala conducere după un rezultat electoral care a pus presiune pe strategia întregii formațiuni.

Urmare a rezultatelor electorale de duminică, Uniunea Salvați România (USR) traversează o perioadă de analiză critică și reorganizare internă, marcată de recunoașterea unor eșecuri strategice și de afirmarea unei noi structuri de putere.

Dezamăgire totală în București

Președintele USR, Dominic Fritz, a caracterizat scorul obținut de Cătălin Drulă la Primăria Capitalei drept unul „dezamăgitor”. Fritz a explicat că bazinul reformist a ales majoritar candidatul PNL, Ciprian Ciucu, pentru a împiedica victoria unui candidat extremist. Liderul formațiunii a admis că partidul nu a reușit să mobilizeze eficient electoratul său tradițional.

Deputata Cristina Prună a confirmat că, în prezent, partidul este condus de Dominic Fritz, susținut de Ionuț Moșteanu, cei doi formând axa decizională a USR. Prună a subliniat necesitatea revenirii la promovarea oamenilor pe criterii meritocratice și la politici publice credibile, sugerând că partidul s-a îndepărtat de valorile sale inițiale. Deputata a menționat că scandalul legat de studiile lui Ionuț Moșteanu a afectat negativ imaginea formațiunii.

Referitor la sprijinul acordat lui Drulă, Prună a afirmat că Nicușor Dan „a făcut ce a știut mai bine”, negociind susținerea USR în schimbul promovării propriei candidaturi.

Pentru a gestiona criza internă, conducerea USR a anunțat convocarea unui Congres, programat cel mai probabil în februarie. Dominic Fritz dorește așezarea statutului pe o nouă bază și implementarea unor schimbări structurale.

Cristina Prună susține că acest Congres este vital pentru a discuta chestiuni statutare și pentru a reconstrui legătura cu cetățenii care se simt dezamăgiți de deciziile recente ale partidului.

În prezent, Dominic Fritz dispune de o majoritate solidă în Biroul Național, fapt ce îi permite să ia deciziile majore privind direcția de reorganizare a USR.