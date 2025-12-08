Maestrul Ion Cristoiu a tras concluziile după alegerile de ieri, dar a spus și care sunt consecințele rezultatului final.

Delia Vrânceanu: Care a fost, în opinia dumneavoastră, maestre Cristoiu, marele câștigător după votul de ieri și care a fost marele perdant?

Ion Cristoiu: Marele câștigător a fost, indiscutabil, Anca Alexandrescu. Am auzit mai înainte comentariile ei. Eu nu cred că ea a obținut scorul...este un scor uluitor. Locul II, înaintea PSD-ului și înaintea USR-ului care au avut cei doi candidați, ai celor două partide. Au avut mașinării de vot, bani, au apărut pe la alte televiziuni decât Realitatea.

Anca Alexandrescu a dus o campanie pe cont propriu, de fapt, cont propriu...sigur a contat că este ajutată de Realitatea TV, dar ea a fost mai mult în această campanie - jurnalista de la Realitatea decât să spunem: candidata, chiar dacă e independentă politic. Cred că a primit foarte multe voturi, nu în calitate de lider al suveraniștilor, ci în calitate de lider al opoziției. Eu cred că ea asta trebuie să se afirme pentru că, practic, noi nu avem...adică la ora actuală opoziția este anticipată de mai multe formațiuni. N-are importanță că sunt suveraniste, nesuveraniste, e vorba de opoziție. Opoziția nu este unită și din acest punct de vedere, Anca Alexandrescu a luat voturile pe care le-a luat și cred că nu numai de la suveraniști, ci și de la alte partide și de la nehotărâți pentru că s-a constituit ca jurnalist în opoziție, în critica actualei puteri. Deci, ea este marele câștigător.

Sper să nu cadă într-o capcană pe care văd că vrea să i-o întindă presa PSD-istă chiar și anume...că, de fapt, e un eșec și că trebuia să câștige locul I. În actualele condiții, așa cum s-a desfășurat campania și în condițiile României de azi, care este fixată în niște alianțe...e un scor excepțional.

Marele perdant este Nicușor Dan. Deoarece, cel care...domnul Drulă care s-a prezentat drept moștenitor. El a și fost sprijinit mult de Nicușor Dan...a pierdut și atenție la uriașa prăpastie dintre Ciucu și Drulă...este vreo 20 și ceva. Dacă prăpastia era între Drulă și Anca Alexandrescu, domnul Drulă putea să spună: `Asta e! E un alt electorat care a venit la vot`.

În cazul de față, și Ciucu și Drulă împărtășesc același electorat. Ciucu e și el un fel de tefelist. Deci, faptul că același electorat asociat atât de tare între Ciucu și el...l-au votat pe Ciucu și nu pe Drulă...a contat enorm și faptul că Ciucu se trece drept adversar al lui Nicușor Dan, pe când domnul Drulă a trecut și a fost al lui Nicușor. Deci, este o mare înfrângere, repet, a lui Nicușor Dan prin faptul că propriul lui electorat nu i-a votat preferatul.

Delia Vrânceanu: Victoria lui Ciucu este o victorie de etapă a lui Bolojan în fața lui Nicușor Dan? Ce ar trebui să facă, spuneți că Anca Alexandrescu este marele câștigător al acestor alegeri...Ce ar trebui să facă Anca Alexandrescu din acest moment încolo cu acest bazin electoral?

Ion Cristoiu: Din experiența de până acum și pot să vă dau exemplu pe Victor Ponta sau chiar Crin Antonescu...după alegeri nimeni nu s-a mai preocupat de cei care l-au ales. Cei care l-au ales la prezidențiale sau la locale sau la parlamentare sunt totuși un bazin. Deci, iată acești alegători care au votat se uită. Nu e rea ideea unor deplasări, a unor emisiuni în afara studioului, dar părerea mea este că ele trebuie bine pregătite, adică ele chiar trebuie să fie un fel de adunări populare, un fel de miting-uri televizate, miting-uri organizate de televiziuni. Deci, cred că trebuie gândită această serie, nu să fie așa de...în loc să fie în studio...e într-o cameră, într-o încăpere de nu știu unde. Din punctul acesta de vedere este foarte bine. Eu cred că ea trebuie să accentueze în perioada următoare lidera opoziției, nu atât a suveraniștilor...deci să vorbească și în numele celor din opoziție, alegători care nu sunt suveraniști. Poate unii dintre ei chiar sunt PNL-iști și atunci trebuie să vorbească în numele lor. Deci ascuțișul trebuie să fie împotriva puterii și nu împotriva partidelor pro-europene.

Trebuie să-și cultive această personalitate în perioada care urmează.

Delia Vrânceanu: Ce urmează în plan politic după alegerile de ieri, ce mișcări anticipați după aceste alegeri... vom dezbate miercuri la întâlnirea săptămânală, de aici, de la Realitatea PLUS unde sunteți invitat permanent.