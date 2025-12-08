Certurile frecvente, alimentate de alcool și gelozie

Potrivit anchetatorilor, bărbatul devenea adesea agresiv atunci când consuma alcool, gelozia fiind principalul motiv al izbucnirilor sale violente. Și de această dată, o discuție aprinsă s-a transformat rapid într-un episod periculos.

Orbit de furie, bărbatul ar fi pus mâna pe primul obiect aflat la îndemână – o scrumieră – și i-a aruncat-o femeii în cap. Lovitura puternică i-a provocat victimei răni care au necesitat îngrijiri medicale.

Strigătele de ajutor au fost auzite de o vecină

Salvarea femeii a venit de la o vecină care a auzit țipetele și a intervenit imediat. Aceasta a reușit să o scoată pe bătrână din locuință și a sunat la numărul de urgență 112. Echipajul medical sosit la fața locului a transportat-o pe victimă la spital, unde medicii i-au tratat leziunile.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile, menținându-l pe agresor la distanță.

Istoric de violențe și încălcări ale legii

Vecinii și anchetatorii au confirmat că situația dintre cei doi parteneri era una problematică de ani de zile. Poliția fusese chemată în repetate rânduri la locuință, în urma unor incidente similare. Bărbatul a mai fost reținut anterior pentru violare de domiciliu și pentru nerespectarea altor ordine de protecție.

Autoritățile au anunțat că vor solicita din nou arestarea preventivă a acestuia, de această dată pentru violență în familie.