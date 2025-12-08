UPDATE 23:50 - Volodimir Zelenski, la Bruxelles pentru discuţii cu liderii NATO şi UE, după ce a participat la o reuniune virtuală a Coaliţiei de Voinţă

Volodimir Zelenski a mers luni, la Bruxelles, pentru a se întâlni cu şeful NATO, Mark Rutte, şi cu liderii UE - preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, António Costa.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurări că blocul european „are mijloacele şi voinţa necesare pentru a creşte presiunea asupra Rusiei, astfel încât aceasta să se aşeze la masa negocierilor”. Ea a făcut acest comentariu după discuţiile avute în format virtual cu reprezentanţi ai ţărilor din Coaliţia de Voinţă, dispuse să ajute Kievul.

Această întâlnire virtuală a avut loc după reuniunea în patru dintre Macron, Merz, Starmer şi Zelenski la Londra şi la ea au participat şi Starmer şi Zelenski, potrivit The Guardian.

Von der Leyen a mai afirmat că liderii europeni „ştiu ce este în joc şi ştiu că nu mai este timp de pierdut”.

Ea a apărat în mod special propunerea UE pentru un împrumut de reparaţie pentru Ucraina - garantat cu active ruseşti îngheţate - care continuă să fie contestată de Belgia din motive juridice.

„Propunerea se bazează pe soldurile de numerar generate de activele ruseşti imobilizate. Aceste solduri ar fi utilizate pentru reparaţii. Cu cât Putin va continua mai mult războiul, va vărsa sânge, va lua vieţi şi va distruge infrastructura ucraineană, cu atât costurile pentru Rusia vor fi mai mari”, a spus ea.

Preşedinta Comisiei a subliniat, de asemenea, că „apărarea Europei este responsabilitatea” europeană, rezumând planurile de creştere a cheltuielilor şi a producţiei în domeniul apărării.

În ceea ce priveşte diplomaţia, ea a atacat cu vehemenţă Moscova pentru că „înşală” şi „trage de timp”, „batjocoreşte diplomaţia şi intensifică atacurile, pretinzând că doreşte pacea”.

„Astăzi, această faţadă rămâne ferm în picioare. Dar nu ne vom lăsa păcăliţi, ştim cine este agresorul şi cine este victima în acest război”, a spus Ursula von der Leyen.

UPDATE 23:30 - Volodimir Zelenski spune că nu are nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei

Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană, informează AFP.

”Intenționăm să cedăm teritorii? Noi nu avem niciun drept legal să facem aceasta, în virtutea legii ucrainene, a constituției noastre și a dreptului internațional. Și noi nu avem de asemenea niciun drept moral” a declarat președintele ucrainean în timpul unei conferințe de presă online.

”Rusia insistă ca noi să cedăm teritorii, însă noi nu vrem să cedăm nimic. Noi luptăm pentru aceasta, după cum foarte bine știți”, a adăugat liderul de la Kiev, precizând că SUA caută să găsească un \"compromis\" asupra acestui punct.

”Sunt probleme dificile privind teritoriile și deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis”, a afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean a făcut aceste declarații după o întrevedere la Londra cu lideri europeni.

El a declarat că responsabili în domeniul securității ucraineni și europeni vor conlucra asupra versiunii planului propus de negociatorii americani, după întoarcerea acestora de la o întrevedere la Kremlin săptămâna trecută.

”Vom lucra asupra acestor 20 de puncte (ale planului). Nu ne place tot ce au adus (de la Moscova) partenerii noștri”, a declarat el.

UPDATE 19:45 - Poliţia poloneză a arestat trei ucraineni asupra cărora a fost găsit echipament de hacking

Trei bărbaţi ucraineni care au fost opriţi la Varşovia aveau echipament de hacking în maşină şi au fost acuzaţi de infracţiuni legate de apărarea naţională, a anunţat luni poliţia poloneză, relatează Reuters.

Agenţii de poliţie din centrul Varşoviei i-au oprit pe cei trei bărbaţi, iar în maşina în care călătoreau au fost găsite echipamente specializate de hacking, un detector de dispozitive de spionaj, cartele SIM, hard disk-uri şi antene care puteau fi folosite pentru a interfera cu sistemele IT, a precizat poliţia într-un comunicat.

Bărbaţii, în vârstă de 39, 42 şi 43 de ani, au declarat că ei călătoresc prin Europa şi că intenţionau să meargă în Lituania.

„Cetăţenii ucraineni nu au putut explica scopul obiectelor confiscate de poliţişti”, a declarat poliţia. „Au pretins că sunt specialişti IT, dar când li s-au pus întrebări mai specifice, au uitat limba engleză şi s-au prefăcut că nu înţeleg ce li se spune”, menţionează declaraţia poliţiei.

Comunicatul nu a oferit mai multe detalii cu privire la presupusa lor motivaţie, dar a precizat că forţele de ordine „iau în considerare diverse scenarii”.

Cei trei au fost acuzaţi că deţineau dispozitive şi programe adaptate pentru „comiterea de infracţiuni, inclusiv deteriorarea datelor informatice de importanţă deosebită pentru apărarea naţională”, a adăugat poliţia. De asemenea, au fost acuzaţi de fraudă şi fraudă informatică, a declarat poliţia, care nu au precizat când a avut loc arestarea.

Un tribunal a decis că cei trei bărbaţi arestaţi la Varşovia trebuie să rămână în arest preventiv timp de trei luni.

Autorităţile din Polonia sunt în stare de alertă maximă pentru ceea ce ele numesc o campanie de sabotaj şi atacuri cibernetice susţinută de Moscova, inclusiv o explozie pe o cale ferată, în noiembrie, pe care autorităţile au atribuit-o ucrainienilor care colaborează cu serviciile secrete ruse.

UPDATE 17:30 - Zelenski spune că nu s-a ajuns încă la niciun acord în privinţa teritoriilor din estul Ucrainei în cadrul negocierilor cu SUA

Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Bloomberg, la câteva ore după ce Donald Trump îl criticase că „nu a citit” propunerile SUA, că negocierile nu au ajuns încă la un acord cu privire la Donbasul ucrainean, care include provinciile Doneţk şi Luhansk, pe care Moscova nu le controlează în totalitate, dar de unde ar vrea ca trupele ucrainene să se retragă şi să le cedeze Rusiei.

Preşedintele ucrainean a declarat că negociatorii care discută iniţiativa de pace mediată de SUA rămân cu păreri diferite în privinţa concesiilor teritoriale.

Elementele planului SUA necesită discuţii suplimentare cu privire la o serie de „probleme sensibile”, inclusiv garanţii de securitate pentru ţara devastată de război şi controlul asupra regiunilor estice, a declarat Zelenski într-un interviu telefonic cu Bloomberg.

Liderul ucrainean a precizat că negociatorii nu au ajuns încă la un acord cu privire la Donbasul ucrainean, care include provinciile Doneţk şi Luhansk.

„Există viziuni ale SUA, Rusiei şi Ucrainei — şi nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”, a declarat Zelenski pentru Bloomberg News luni dimineaţă. El a spus că Kievul insistă pentru un acord separat cu privire la garanţiile de securitate din partea aliaţilor occidentali, în special ale SUA.

Zelenski a vorbit la câteva ore după ce Trump l-a criticat – spre deosebire de comentariile favorabile din ultimele zile despre reacţia preşedintelui Vladimir Putin la propunere – spunând că este „puţin dezamăgit” de liderul ucrainean, care, potrivit lui, nu „citise” încă propunerea.

Comentariile liderului de la Kiev indică faptul că mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la un consens.

UPDATE 17:00 - Moscova revendică cucerirea oraşului Novodanîlivka, în Zaporojie

Ministerul rus al Apărării a revendicat cucerirea oraşului Novodanîlivka, în regiunea ucraineană Zaporojie, în sud-estul Ucrainei.

Oraşul Novodanîlivka se află la sud-est de oraşul Zaporojie.

UPDATE 16:40 - Cel puţin şapte răniţi într-un atac cu dronă asupra unui bloc din Ohtîrka, în Sumî

Cel puţin şapte persoane au fost rănite într-un atac cu dronă vizând un bloc locuit la Ohtîrka, în regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei, a anunţat luni guvernatorul Oleg Grîgorov, relatează Reuters.

Regiunea Sumî, care se învecinează cu Rusia, este ţinta unor bombardamente şi atacuri cu dronă aproape zilnic de când Rusia a invadat la scară mare Ucraina, în februarie 2022.

Răniţii au fost transportaţi la spital, unde au fost internţai doi dintre ei, a anunţat pe Telegram Grîgorov.

Restul au primit îngrijiri şi au putut pleca de la spital.

Blocul cu mai multe etaje a fost avariat grav, a anunţat guvernatorul regiunii.

Unii locuitori au reuşit să se refugieze în subsol, în urma unor alerte aeriene, iar echipe de intervenţie de urgenţă au reuşit să salveze alte persoane la etajele superioare ale blocului, a anunţat el.

UPDATE 14:15 - Șapte state UE cer aprobarea rapidă a împrumutului de reparații pentru Ucraina, din banii Rusiei

Șapte țări din Uniunea Europeană au trimis duminică o scrisoare comună președinților Comisia Europeană și Consiliul European, Ursula von der Leyen și António Costa. Ele susțin aprobarea împrumutului de reparații pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate în UE. Totodată, cer ca decizia să fie adoptată rapid, la reuniunea Consiliului European din decembrie.

Uniunea Europeană vrea să finanțeze ajutorul acordat Ucrainei din cele aproximativ 210 de miliarde de euro în active înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei, deținute în UE. Majoritatea activelor vizate se află în Belgia, la Euroclear.

„De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în 2022, Europa a stat ferm alături de Ucraina. Facem acest lucru pentru că este moral corect și pentru că ambițiile imperialiste ale Rusiei amenință securitatea europeană”, au scris liderii, citați de Interfax-Ukraine.

UPDATE 13:00 - Rusia a emis un mandat internațional de arestare pe numele unui comandant al rezistenței militare ucrainene

Rusia a emis un mandat internațional de arestare pe numele lui Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor pentru Sisteme Necontrolate ale Ucrainei, acuzându-l de organizarea unui presupus atac terorist în regiunea Kursk, soldat cu moartea unei jurnaliste pro-Kremlin. Brovdi a respins acuzațiile, afirmând că acestea fac parte din propaganda Moscovei și că Rusia încearcă să intimideze conducerea militară ucraineană.

Potrivit declarațiilor sale, mandatul emis de Comitetul de Investigații al Rusiei este o încercare de a submina moralul și de a delegitima rolul dronelor ucrainene în război. Brovdi, cunoscut pentru unitatea sa „Păsările lui Madyar”, a subliniat că Ucraina va continua să folosească sisteme fără pilot pentru a lovi ținte militare rusești, în ciuda presiunilor și amenințărilor venite din partea Kremlinului

UPDATE 11:10 - Cel puțin un mort și 12 răniți în noi atacuri cu drone rusești

Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 12 au fost rănite în noi atacuri cu drone rusești asupra Ucrainei, au anunțat luni autoritățile locale, informează dpa.



Un bărbat de 51 de ani a murit din cauza rănilor suferite în urma unui atac care a vizat regiunea Dnipropetrovsk, din estul Ucrainei, unde alte cinci persoane au fost rănite, inclusiv o fată de 13 ani și un băiat de 14 ani, au declarat autoritățile.



În regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, o clădire rezidențială cu mai multe etaje a fost lovită într-un atac cu drone, rănind șapte civili, au declarat oficialii.

UPDATE 8:00 - Donald Trump, dezamăgit de Zelenski din pricina neanalizării propunerii de pace înaintată de SUA

Donald Trump a declarat că președintele Ucrainei nu a analizat încă propunerea de pace înaintată de Statele Unite în urmă cu aproximativ trei săptămâni. Afirmația, făcută înaintea unei ceremonii oficiale la Washington, evidențiază presiunea tot mai intensă exercitată de administrația americană asupra Kievului.

Fostul președinte american a precizat că a discutat personal atât cu Vladimir Putin, cât și cu reprezentanți ucraineni, subliniindu-și rolul direct în procesul de negociere, potrivit The Guardian.

Documentul, aflat în prezent în analiză în cadrul unor întâlniri paralele organizate la Geneva și în Florida, a fost perceput inițial ca favorabil Kremlinului. Deși oficiali americani — între care Steve Witkoff și Jared Kushner — au efectuat vizite la Moscova pentru discuții privind planul de pace, detaliile versiunii actualizate nu au fost încă făcute publice.

Din perspectiva autorităților ucrainene, acceptarea planului fără modificări substanțiale ar putea pune în pericol suveranitatea țării. Ministrul de Externe, Dmitro Kuleba, a reafirmat poziția oficială: „Suntem dispuși să discutăm, dar nu vom ceda în privința integrității teritoriale.”

UPDATE 7:30 - Discuțiile vin în contextul unui moment „pivotal” al tratativelor, cu accent pe garanții de securitate pentru Kiev, inclusiv o posibilă forță europeană de „reconfort” condusă de Marea Britanie și Franța, care ar implica mii de trupe aliate pentru reantrenarea armatei ucrainene și descurajarea agresiunii ruse. Cabinetul britanic a subliniat că securitatea și autodeterminarea Ucrainei vor fi în centrul agendei.​

Rusia a lansat atacuri cu rachete, drone și artilerie care au ucis cel puțin trei persoane în Ucraina, inclusiv un bărbat într-un atac cu drone în regiunea Cernihiv și victime în orașul industrial Kremenciuk, afectând rafinării și infrastructura energetică.

Aceste lovituri au avut loc imediat după încheierea celei de-a treia zile de negocieri SUA-Ucraina în Florida, unde s-au discutat concesii teritoriale și garanții de securitate, Zelenski declarând că americanii cunosc „pozițiile de bază” ale Kievului, conform independent.co.uk.

Comandantul unității ucrainene de drone maritime „Grupul 13” a anunțat că atacurile complexe vor continua anul viitor, forțând flota rusă din Marea Neagră să se retragă la 40 km de porturi.​

Fiul președintelui american Donald Trump, Donald Trump Jr., a declarat la Forumul de la Doha că tatăl său „poate” renunța la sprijinul pentru Ucraina, subliniind imprevizibilitatea sa și lipsa apetitului public american pentru finanțare suplimentară, numind Kievul „mai corupt decât Rusia”.

Emisarul Keith Kellogg a afirmat că un acord este „foarte aproape”, rămânând de rezolvat doar două probleme majore. Europa, prin „coaliția doritorilor” cu 20 de state, insistă pe o prezență militară non-NATO în orașe ucrainene precum Kiev sau Odesa, deși Kremlinul o consideră „inacceptabilă”.