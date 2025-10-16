Incidentul s-a produs în jurul orei 05:30, pe ruta Pașcani–Iași, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași.

Alertă prin 112

Mecanicul trenului Regio 6444 a alertat autoritățile imediat după impact, sunând la numărul unic de urgență 112. Acesta a semnalat că o persoană a fost surprinsă pe calea ferată, la aproximativ 300 de metri de intrarea în gara Ruginoasa.

La fața locului au ajuns de urgență echipaje din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, formate din opt subofițeri. De asemenea, Serviciul de Ambulanță Județean Iași a trimis un echipaj de terapie intensivă mobilă.

„Victima, o femeie de aproximativ 70 de ani, a fost găsită în stare de inconștiență. S-au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, acestea nu au avut rezultat. Medicul a fost nevoit să declare decesul la fața locului”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Pasagerii trenului, în afara oricărui pericol

În trenul Regio 6444 se aflau în acel moment aproximativ 70 de pasageri. Niciunul dintre aceștia nu a fost rănit și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia și dacă femeia se afla accidental pe calea ferată sau a fost vorba despre un gest intenționat.

Traficul feroviar în zonă a fost temporar restricționat pe durata intervenției echipajelor de urgență, fiind reluat ulterior în condiții de siguranță.