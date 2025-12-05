Ipoteza a fost formulată după ce analiza genetică a virusului a scos la iveală elemente neobișnuite, scrie AFP.

Este prima oară în ultimii 30 de ani când Spania se confruntă cu această boală virală devastatoare pentru porci și mistreți, dar inofensivă pentru oameni. De la confirmarea primului caz, pe 28 noiembrie, au fost identificate 13 animale infectate, iar autoritățile au mobilizat inclusiv trupe militare pentru limitarea răspândirii virusului.

Un virus diferit de cel care circulă în Europa

Ministerul Agriculturii a transmis că va derula o nouă investigație privind sursa contaminării, după ce laboratorul național de referință de lângă Madrid a prezentat un raport îngrijorător. Specialiștii au constatat că virusul detectat în Catalonia nu se înrudește genetic cu tulpinile aflate în prezent în circulație în cele zece state europene afectate de pesta porcină africană.

În schimb, secvențierea ADN arată o „asemănare remarcabilă” cu tulpina „Georgia 2007”, un virus folosit intens în laborator, în studii experimentale privind bolile porcine și testarea vaccinurilor aflate în dezvoltare.

Ministerul subliniază că prezența acestei tulpini într-un focar natural „nu exclude posibilitatea ca virusul să provină dintr-o facilitate de izolare biologică”, mai ales că nu se potrivesc scenariile obișnuite de transmitere prin animale sau produse de origine animală.

Suspiciuni îndreptate către un laborator din apropiere

La câțiva kilometri de zona afectată se află laboratorul IRTA-CReSA, dotat cu facilități de biosecuritate de nivel 2 și 3. Acolo se desfășoară de ani de zile cercetări pe tema pestei porcine africane.

Cu toate acestea, unul dintre cercetătorii centrului, Joaquim Segalès, a declarat pentru AFP că nu există „niciun indiciu” care să sugereze o scurgere accidentală și a respins categoric această ipoteză.

Autoritățile catalane cer prudență

Reprezentanții guvernului catalan sunt însă mai rezervați. Òscar Ordeig, responsabil pentru agricultură, a afirmat că administrația locală „nu confirmă, dar nici nu poate exclude” scenariul unei scurgeri din laborator, în lipsa unor date suplimentare.

Până la raportul de vineri, experții luau în calcul o explicație mult mai obișnuită, și anume că virusul ar fi ajuns în zonă prin intermediul unor produse din carne contaminate aruncate necorespunzător și consumate ulterior de mistreți.

În prezent, autoritățile spaniole desfășoară controale suplimentare în zona afectată și mențin măsurile stricte de biosecuritate pentru a împiedica extinderea focarului.

Ancheta privind originea virusului este în desfășurare, iar guvernul a anunțat că va comunica public concluziile imediat ce acestea vor fi finalizate.