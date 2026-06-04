Tramvaiele liniei 21 circulă deviat de peste trei ore după ce o autoutilitară a blocat șinele pe Calea Moșilor
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Circulația tramvaielor de pe linia 21 este perturbată joi dimineață de mai bine de trei ore, după ce o autoutilitară parcată neregulamentar pe Calea Moșilor a blocat calea de rulare, potrivit informațiilor furnizate de Societatea de Transport București (STB).
Conform purtătorului de cuvânt al STB, Constantin Tobescu, incidentul a fost semnalat în jurul orei 05:05. Vehiculul, înmatriculat în Turcia, a fost lăsat pe șine în zona Calea Moșilor, după intersecția cu Bulevardul Carol I, împiedicând circulația normală a tramvaielor.
Pentru a limita impactul asupra călătorilor, o parte dintre tramvaiele liniei 21 au fost redirecționate de la intersecția Șoseaua Colentina – Șoseaua Ștefan cel Mare, continuând traseul pe Șoseaua Ștefan cel Mare, Bulevardul Iancu de Hunedoara și Pasajul Victoria, cu întoarcere la Bulevardul Banu Manta. De acolo, vehiculele revin pe traseu până la Piața Iancului.
La fața locului intervin echipaje ale Poliției pentru soluționarea situației și eliberarea căii de rulare.
Pentru a asigura continuitatea transportului public în zona afectată, STB a anunțat că pasagerii pot utiliza liniile 66 și 605, care preiau o parte din fluxul de călători până la reluarea circulației normale a tramvaielor.
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