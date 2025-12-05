.

PRINCIPALELE DECLARAȚII:

George Simion: „Această ordine din sondaje arată realitatea pe care o vedem și în stradă. Și atunci, cei care au lansat niște fumigene de sondaje sunt cei care fac și exit-poll-uri și trebuie să fie foarte prudenți.”

Anca Alexandrescu: „Să fim sinceri, singurul sondaj real este cel de la urne. (…) Așa cum am reușit cu toți prietenii mei și chiar și cu cei care au dezertat, așa voi reuși să pun împreună primarii de sector, să-i scot în stradă să vadă realitatea.

(...)

Mă bucur foarte tare că dl Călin Georgescu a stat departe de aceste alegeri; este exact ceea ce trebuia să facă. orice implicare a sa în această campanie ar fi însemnat o complicare a situației domniei sale, poate chiar și un alt dosar. Având în vedere că țin enorm la doamna Cristela Georgescu, mă bucur enorm de această atitudine.

Vă spun sigur că alegerea mea va însemna căderea guvernului și căderea coaliției și reinstaurarea statului de drept, așa cum trebuia să fie încă de anul trecut. Nu am niciun fel de emoții, pentru că nu am nicio miză personală. În niciun caz nu se pune problema să iau partea lui George Simion."

Toate aceste mizerii au apărut în spațiul public pentru că reprezentanții acestei "coaliții a răului" își doresc ca discuția să nu se poarte despre ceea ce se întâmplă în țara asta, despre sărăcia care ne înconjoară. Ei își doresc, de fapt, să vă sucească mințile și să nu vă uitați la problemele reale ale acestei țări.”

Georgie Simion: "Asupra celor care își vând voturile nu putea interveni. Suntem pregătiți să o susținem pe Anca, avem și numărătoare paralelă și avem oameni și pe stradă, dacă se va încerca cumpărarea de voturi, pentru că acolo ajung banii. (...) Dacă cei doi candidați de la București și Buzău câștigă, prin moțiune de cenzură sau pe alte căi, acest guvern trebuie să cadă.”

Anca Alexandrescu, replică pentru Ninel Peia: Dacă eu ies primar, vă garantez că PSD va vota moțiunea împotriva guvernului.

Ne-am întâlnit cu mii de oameni, ei știu ce au de făcut. Nici nu-și închipuie guvernanții cât de furioși sunt oamenii, cât de nerăbdători sunt să voteze împotriva lor. Am primit multe mesaje, sunt foști useriști care vor să voteze împotriva celor care le-au înșelat așteptările.

George Simion: Anca este singura care poate sparge buboiul la nivelul corupției din Primăria Capitalei, iar pentru noi, ca partid, victoria în București ne poate ajuta să spargem buboiul la nivel național. Este singura noastră garanție că putem scăpa de cei care s-au agățat de putere și nu mai vor să plece.