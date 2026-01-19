Alertă dispariție: o adolescentă de 14 ani din Republica Moldova este de negăsit

O familie din Republica Moldova trece prin momente dramatice, după ce fiica lor, Marinela Raru, în vârstă de doar 14 ani, a dispărut fără urmă pe teritoriul Franței. De mai multe zile, părinții nu mai au nicio veste despre adolescentă, iar îngrijorarea lor crește de la o oră la alta.

Minora este căutată de oamenii legii

Marinela este stabilită împreună cu familia sa în Franța și a fost văzută ultima dată în zona Raincy, după ce a părăsit unitatea de învățământ unde studiază – colegiul Jean-Baptiste Corot. De atunci, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea, iar orice încercare de a o contacta a rămas fără rezultat.

Disperați, părinții fetei au cerut ajutorul publicului și au făcut apel pe rețelele de socializare, sperând că cineva ar putea oferi informații care să ducă la găsirea ei. În paralel, autoritățile au fost anunțate, iar familia continuă căutările cu speranța că Marinela va fi găsită în siguranță.

Pentru a facilita identificarea adolescentei, apropiații au făcut publice semnalmentele acesteia. Marinela are 14 ani, aproximativ 1,60 metri înălțime, păr șaten și ochi căprui. Oricine crede că a văzut-o sau deține informații relevante este rugat să contacteze de urgență poliția sau familia.

Părinții Marinelei, Vasile și Tatieana Raru, originari din Cahul, Republica Moldova, sunt profund afectați de dispariția fiicei lor. Un apropiat al familiei a declarat că aceștia sunt devastați și își doresc un singur lucru: ca Marinela să se întoarcă acasă, teafără și nevătămată.

Apelul familiei este unul clar și urgent: orice detaliu, oricât de mic, poate fi crucial. Cazul a fost intens distribuit online, în speranța că vizibilitatea crescută va contribui la găsirea adolescentei dispărute.